¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver el Trofeo Joan Gamper gratis por TV y en directo

El FC Barcelona cuenta los días para empezar de manera oficial la temporada 2026/27. Una vez disputado el partido amistoso programado contra el FC Basel en Suiza, el club azulgrana pone la vista en el último duelo de pretemporada, que será el tradicional Trofeo Joan Gamper en el Spotify Camp Nou.

El trofeo que se disputa anualmente en Barcelona servirá para poner el broche a la pretemporada azulgrana, que ha sido realmente atípica con la ausencia de los jugadores mundialistas en la plantilla. A medida que se han ido reincorporando los futbolistas, Hansi Flick ha podido afinar sus piezas poco a poco, algo que se vio demostrado en el último partido contra el FC Basel con goleada contra los suizos incluida (5-2).

Hamza, goleador en Basilea / G. Urresola

Una vez cerrada la corta aventura en Basilea, el Barça se prepara para el Trofeo Joan Gamper, que en esta ocasión tendrá al Al Ahly como invitado especial, el primer club egipcio y representante africano que participa en el Trofeo Joan Gamper. El conjunto de El Cairo es el club más laureado del fútbol africano y supondrá un reto importante antes del inicio de la competición oficial.

La pasada edición se celebró en el Estadi Johan Cruyff, con el Como 1907 como invitado, mientras que las dos anteriores tuvieron lugar en el Estadi Olímpic Lluís Companys ante Mónaco y Tottenham. Será el último partido antes del estreno liguero contra el Elche en el Martínez Valero, el domingo 23 de agosto a partir de las 21:30 horas.

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Al Ahly amistoso de pretemporada?

El partido entre el FC Barcelona y el Al Ahly, correspondiente a la 61.ª edición del Trofeo Joan Gamper, se disputará el próximo miércoles 19 de agosto de 2026 a las 20:00 horas (CEST). El encuentro tendrá lugar en el Spotify Camp Nou y será el último partido de la pretemporada.

¿Dónde ver el Barcelona - Al Ahly del Trofeo Joan Gamper por TV y online?

En España, el Barcelona - Al Ahly del Trofeo Joan Gamper se podrá ver en directo a través de las plataformas digitales del club. Tanto para la web como para la app, será necesaria la suscripción a Barça Play y a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios.

Además, el encuentro se podrá ver en streaming a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios suscritos con YouTube Pack Premium Members del Club. En el caso particular de Catalunya, los partidos del Barça en pretemporada se podrá ver a través en abierto por TV a través del canal autonómico TV3 y online en 3 Cat.

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