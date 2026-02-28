¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona suma y sigue en LaLiga EA Sports. La ajustada victoria contra el Villarreal con un recital de Lamine Yamal permite al equipo de Hansi Flick ampliar distancias en el liderato, a la espera de la respuesta del Real Madrid este lunes contra el Getafe. Los azulgranas cambian ahora de chip, pues la Copa del Rey vuelve a escena con una eliminatoria que remontar en el Spotify Camp Nou.

El partido de vuelta de las semifinales de Copa del Rey era uno de los encuentros marcados en rojo en el calendario del FC Barcelona. Después de la abultada derrota en el partido de ida contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano (4-0), los azulgranas han cogido confianza en busca de una remontada que parece casi imposible. A pesar de ello, el equipo dirigido por Hansi Flick cree que tendrá sus oportunidades y quieren hacer vibrar al Spotify Camp Nou con una noche mágica.

Raphinha ante el Villarreal / Sport.es

Hansi Flick no podrá contar con Frenkie de Jong de cara al crucial partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El neerlandés es baja tras una lesión que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego durante las próximas semanas, aunque Flick recupera a un Pedri que estuvo ausente en el partido de ida en el Metropolitano. Cualquier ayuda es poca para remontar la eliminatoria, pues dependerá de estar precisos en extremo en ataque... y conceder más bien poco atrás.

¿Cuándo se juega el Barcelona - Atlético de Madrid de Copa del Rey?

El partido entre Barça y Atlético de Madrid, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, se disputará el próximo martes 2 de marzo a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Barcelona - Atlético de Madrid de Copa del Rey en abierto por TV y online?

En España, la semifinal de la Copa del Rey entre Barça y Atlético de Madrid se podrá ver en abierto por TV a través La 1 y online en RTVE Play. A nivel autonómico, la retransmisión correrá al cargo de TV3. Otra opción alternativa es la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).