¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona se encomendó a la épica para retomar la senda de la victoria. El conjunto azulgrana, que venía de recibir una dolorosa goleada a manos del Sevilla (4-1), sufrió mucho más de lo esperado ante el Girona, pero terminó inclinando la balanza a su favor (2-1) para sumar tres puntos vitales a las puertas del Clásico.

El pase a la red de Pedri en los primeros compases de partido parecía presagiar una tarde tranquila para los azulgranas, pero estos pronósticos no estuvieron cerca de cumplirse. Witsel no tardó en establecer el empate definitivo de chilena, y sólo la falta de acierto impidió que el Girona se marchase al descanso con un botín aún mayor. Cuando todo parecía encaminado al empate, Ronald Araújo se vistió de héroe para rescatar los tres puntos en una de las últimas acciones del partido.

Esta victoria deja a los de Hansi Flick con 22 puntos de los 27 disputados, lo que les permite asaltar provisionalmente la primera posición de la clasificación. El Real Madrid, segundo con 21 puntos, tendrá la posibilidad de abrir aún más la brecha respecto a su archirrival si hace los deberes el domingo contra el Getafe.

¿Cuándo juega el Barcelona contra Olympiacos en la Champions League?

El partido entre FC Barcelona y Olympiacos, correspondiente a la jornada 3 de la fase liga de la Champions League, se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys el próximo martes 21 de octubre a partir de las 18:45 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el partido de Champions entre Barcelona y Olympiacos?

En España, el partido entre FC Barcelona y Olympiacos se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Olympiacos a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.