Así juega Adeyemi: el Barça fichará a un extremo habilidoso y veloz pero irregular

El FC Barcelona tiene muy encarrilado el fichaje de Karim Adeyemi. El club azulgrana ha llegado a un acuerdo con el futbolista, mientras que falta por acordar con el Borussia Dortmund el precio del traspaso. Los alemanes reclaman 40 millones de euros por un futbolista cuyo contrato finaliza en 2027. El Barça, por su parte, ha enviado una primera oferta de 20 'kilos'.

Adeyemi, de 24 años, es un jugador con mucho talento, que puede jugar en todas las posiciones de ataque, aunque donde más ha destacado es en el extremo diestro, a pierna cambiada. Su mayor cualidad es su velocidad y desborde, pues es un futbolista tremendamente habilidoso en el uno contra uno y capaz de repetir esfuerzos, características ideales para el estilo de juego presionante y ofensivo de Hansi Flick.

Adeyemi celebra su primer y único gol con la 'Mannschaft' / 'X'

Precisamente, el entrenador del Barça es uno de sus grandes valedores, ya que lo hizo debutar en septiembre de 2021 con la selección alemana, cuando aún militaba en el Salzburgo. "Tiene una velocidad enorme y un buen primer toque; sus puntos fuertes están especialmente en el uno contra uno", explicaba Flick tras el estreno de Adeyemi con Alemania, con la que marcó su único gol en su primer partido, contra Armenia en la goleada por 6-0.

Por contra, su irregularidad, las lesiones y su carácter complicado, que le ha generado varios problemas extradeportivos, han frenado su progresión en los últimos años, hasta el punto de que no ha ido convocado a la Eurocopa 2024 ni al Mundial 2026. A finales de 2025, un tribunal alemán le impuso una multa de 450.000 euros por la posesión ilegal de un táser y un puño americano. El 19 de diciembre de ese mismo año, en el choque entre Dortmund y Mönchengladbach, protagonizó una reacción airada con Niko Kovac, su entrenador, después de ser sustituido, un gesto que no gustó a la directiva y que derivó en una sanción económica. Desde aquel episodio, solo ha jugado seis partidos como titular.

Karim Adeyemi, en su etapa en el Salzburgo / EFE

Adeyemi, nacido en Múnich pero con orígenes nigerianos, es canterano del Unterhaching alemán. La factoría Red Bull lo firmó en 2018 para el Salzburgo, donde coincidió con Szoboszlai o Sesko. En 2020, disputó la Final Four de la Youth League con el cuadro austríaco, en la que perdió en semifinales contra el Real Madrid, mientras que en 2021 fue nominado a ganar el Golden Boy, ceremonia en la que exteriorizó su sueño de jugar en el Barça: "El Barça es un gran club, es un orgullo que me quiera. Está claro que me puedo ver jugando allí si se diera la opción".

Su mejor año en Austria fue el último, en 2022. En esa temporada, Adeyemi marcó 23 goles y repartió ocho asistencias en 44 partidos. El Borussia Dortmund lo adquirió por 30 millones de euros para sustituir a Haaland, pero no ha terminado de cumplir con las expectativas. Tras cuatro campañas en el club alemán, el internacional germano ha marcado 36 goles en 146 partidos.

Aun así, Flick, que también lo convocó para el Mundial 2022, donde no jugó ni un solo minuto, confía en sacar su mejor versión. Adeyemi, por su parte, está cerca de ver cumplido su deseo de jugar en el FC Barcelona. "Siempre fue mi sueño jugar con el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, en el Barcelona. Definitivamente, quiero jugar en un gran club de una de las mejores ligas. Si esto pasa, no me podría quejar", reconoció en 2019, cuando jugaba en el filial del Salzburgo.