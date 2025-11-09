El '9' que siempre marca y nunca se tendría que retirar

Joan Laporta hablaba en el entrenamiento a puertas abiertas en el Spotify Camp Nou de 'Regreso al futuro" para referirse a las sensaciones de volver a casa. Robert Lewandowski es el gol del Barça en el pasado, presente y futuro.

Hace años que lo quieren jubilar pero el polaco se reivindica cada día en la suerte más difícil del fútbol. El gol no tiene secretos para el polaco.

Marcus Rashford y Robert Lewandowski celebran el tercer gol del polaco ante el Celta / Valentí ENRICH / Sport

Robert no es el más rápido ni el más técnico, los hay más potentes o con mayor agilidad pero la facilidad para transformar en gol cada balón que toca es única.

Sus 37 años son lo que indica el DNI pero en el campo busca el gol con la ferocidad de un niño.

En el 0-1 Robert cambió su manera de rematar el penalti y veremos si vuelve a su método de siempre porque funcionó a medias. Lewy marcó pero casi lo para Radu que adivinó su intención y tocó el balón. Al final fue gol y eso era lo más importante.

Lewandowski se mostró feliz / Valentí Enrich

Por suerte para el Barça el balón entró aunque ni el veterano goleador polaco ni sus compañeros tuvieron casi tiempo para la celebración. Y es que el Celta empataba a continuación pero en el tramo final del partido Robert volvía a aparecer. El centro de Rashford en el minuto 37 era bueno pero su remate de volea era todavía mejor. Lewandowski no necesita entrar mucho en juego ni ser protagonista en el juego combinativo para definir como los ángeles y sumar goles como churros.

Borja y Lamine marcaron dos goles y tras el 2-3 el descontrol se convirtió en dominio plácido del Barça en la reanudación. Lewandowski parecía que no estaba pero bastó un córner para que el ex del Bayern demostrara que sus recursos en el área son únicos. Centro magnífico de Rashford y el giro de cabeza del polaco es sensacional. Este gol en el minuto 72 dejaba el partido sentenciado.

Lewy es un goleador de época / Valentí Enrich

La pareja Marcus-Rashford fue la clave del triunfo en Balaídos. El inglés todavía no entiende muchas cosas del juego pero ya suma nueve asistencias y Robert celebra que un extremo le sirva balones así. Esta era la temporada en la que todo el mundo veía a Lewandowski como suplente de Ferran pero el polaco habla en el campo con sus goles.

Su tranquilidad y experiencia le hace estar al margen de la histeria que se vive en el entorno del Barça. Robert parece pensar que si le dan balones los goles seguirán llegando. Y así fue y así seguirá siendo mientras el polaco logre estar en una condición física óptima.

Antes de jubilar a Lewandowski hay que seguir disfrutando de sus goles. En Balaídos el rey fue el '9' de toda la vida, uno de los mejores goleadores de la historia...¡No te retires nunca Robert!