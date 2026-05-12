Juanma Rodríguez enciende la polémica con sus declaraciones: "El Barça tiene un complejo de inferioridad terrible"

El FC Barcelona se proclamó campeón de La Liga tras imponerse al Real Madrid en un Clásico decisivo. Con un 2-0 y goles de Rashford y Ferran Torres, los azulgranas levantaron su 29º título de la competición.

Sin embargo, la realidad del Real Madrid fue completamente diferente. La derrota terminó de confirmar el caos que ha rodeado al equipo durante toda la temporada, marcada por los malos resultados, las tensiones dentro del vestuario y una sensación constante de falta de control, que, a pesar del nivel de su plantilla, vuelve a cerrar otro año sin títulos.

Tras la rúa de celebración del Barça, Juanma Rodríguez fue muy crítico con el club azulgrana en 'El Chiringuito': "A mí una afición que se equivoca de autobús al apedrearlo no me puede ofender, de verdad te lo digo. Me parece cómico. Pero lo que creo que demuestra esto es un complejo de inferioridad terrible".

El colaborador madridista defendió además que "si hay personas de 50 años apoyando al club, llevan 50 años por detrás".

El tertuliano insistió en la superioridad histórica del Real Madrid sobre el Barcelona, utilizando los títulos como argumento principal: "El Madrid, salvo que yo esté equivocado, tiene 36 Ligas, ellos 29 y 15 Copas de Europa y ellos 5".

Rodríguez siguió con un discurso todavía más contundente sobre el futuro de ambos clubes: "En el 2030 vais a estar por detrás, en el 40 vais a estar por detrás, en el 50 vais a estar por detrás…".

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Además, el tertuliano hizo una reflexión más amplia en tono metafórico sobre el paso del tiempo, asegurando que, pase lo que pase en el futuro, "todos nacemos y nos moriremos" y que, en su opinión, "todos los que estaban en la rúa, se morirán por detrás del Real Madrid".