Juanma Rodríguez deja boquiabiertos a los tertulianos de 'El Chiringuito' tras hablar sobre la situación actual del Barça: "Es lo que hay que hacer"

Se espera un verano movido en el FC Barcelona. Deco tiene mucho trabajo por delante, pero ya ha realizado el primer fichaje para la temporada 2026/2027: Anthony Gordon, procedente del Newcastle, por 80 millones más diez en variables que dependerán de diferentes cláusulas que deben cumplirse durante el contrato, según informó 'Chronicle Live'.

El gran debe del director deportivo del Barça es encontrar un sustituto de garantías para Robert Lewandowski y el futbolista que mejor encaja en los planes de Hansi Flick es Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid. Sin embargo, el club colchonero ya dejó entrever en X, antes conocido como Twitter, que no venderá a su estrella, mediante unos polémicos tuits en los que se burlaba del Barça al anunciar que iba a fichar a Lamine Yamal, Pedri y Raphinha.

Los movimientos del Barça en el mercado de fichajes ya están dando mucho de qué hablar y desde 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, analizaron el posible fichaje del delantero argentino por el Barça.

Uno de los colaboradores que sorprendió a todos con su discurso fue Juanma Rodríguez, que llegó al plató de televisión de Atresmedia con una opinión muy tajante. "He escuchado atentamente el debate que habéis mantenido y yo, sinceramente, como madridista no puedo reprocharle nada al Barça".

El principal motivo que destacó es que el conjunto azulgrana "está haciendo lo que hay que hacer, que es ir a por los mejores jugadores que considera oportuno, independientemente de a quién enfade. A mí me daría igual. Yo quiero para el Real Madrid exactamente eso".

Julián Álvarez sigue siendo una opción para el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

"Es decir, si me interesa un jugador del Atlético de Madrid, iría a por él, aunque se enfade", explicó en 'El Chiringuito'. En ese instante, Pedrerol recordó el pacto que llegó a tener el Real Madrid con el club colchonero, algo que Juanma nunca entendió: "Para que haya un pacto entre caballeros, tiene que haber caballeros en las dos partes".

No dudó en decir que "el Real Madrid fue burlado y vimos cómo se nos escapaban el Kun Agüero y Radamel Falcao, unos jugadores que le hubieran interesado al club".

"Me voy a convertir en un gran admirador de Joan Laporta"

Por esta razón, entiende completamente al Barça: "No veo nada reprochable... Tampoco sé de dónde sale el dinero. Al final, me voy a convertir en un gran admirador de Joan Laporta, porque aquí estamos criticando todas las noches de dónde van a sacar el dinero y, al final, lo acaban sacando. No tengo ni idea de cómo lo hacen, pero lo consiguen".

Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas para Jota Jordi, que no dudó en aplaudir su discurso.

Jota Jordi aplaudió el discurso de Juanma Rodríguez / Atresmedia

El colaborador de 'El Chiringuito' recordó que el fichaje frustrado de Nico Williams, pero admitió que no se rinden y este año van a por mejores futbolistas: "El Barça se está reforzando bien. No tienen dinero, pues lo sacan de algún lado. Me tienen realmente sorprendido. Y van a por los mejores jugadores".

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Por último, el tertuliano quiso dejar claro que si el Real Madrid estuviera interesado en Pedri sería normal que intentara ficharlo: "¿Por qué no voy a ir a por Pedri porque se vaya a molestar el Barça? A mí lo que me interesa es el Real Madrid".