Juanma Castaño, tajante con la imagen de Flick y Raphinha: "Pasa algo"

El FC Barcelona ya es líder en solitario de LaLiga tras el tropiezo del Real Madrid ante el Girona (1-1). Los de Hansi Flick no fallaron a la cita con la victoria frente al Deportivo Alavés, en un partido en el que empezaron perdiendo por el tanto matinal de Pablo Ibáñez. Sin embargo, el conjunto blaugrana reaccionó y se impuso por 3-1.

A pesar de conseguir sumar los tres puntos y seguir con la buena dinámica en la competición liguera, el partido dejó una imagen que no está pasando desapercibida.

Al finalizar el encuentro, las cámaras de DAZN captaron al técnico alemán, visiblemente preocupado, sentado en el banquillo del Spotify Camp Nou y conversando con Raphinha, quien trataba de animarlo.

Las sensaciones en Can Barça son de preocupación, ya que el equipo no transmite la misma sintonía de la temporada pesada. El vídeo de Flick y Raphinha es la muestra visible de qué algo está sucediendo dentro del vestuario blaugrana.

El técnico blaugrana se pronunció al respecto en rueda de prensa: "No tenemos tanto control ni intensidad como teníamos el año pasado. Tenemos que mejorar y podemos mejorar muchas cosas, pero también hay que tener en cuenta que este año hemos sufrido más lesiones, mientras que el curso pasado prácticamente todos estuvieron disponibles desde el inicio".

Hansi Flick vivió con tranquilidad el Barça-Alavés / Dani Barbeito

La opinión de Juanma Castaño

La imagen del técnico alemán y el extremo brasileño está dando mucho de qué hablar. Una de las personas que quiso compartir su punto de vista fue el periodista asturiano Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de COPE'.

Castaño explicó que "me parece una de las noticias del fin de semana esa imagen de Hansi Flick en el banquillo, donde Raphinha intenta animarle", admitiendo que "me deja claro que ahí pasa algo".

El presentador de 'El Partidazo de COPE' advirtió que "algo está ocurriendo y no me creo que sea por un hecho puntual de un partido porque una persona no se muestra tan abatida en público después de ganar 3-1 porque el equipo no ha jugado como él quería".