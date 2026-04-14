Juanma Castaño incendia el debate por Lamine Yamal: "¿Cómo puede ser?"

Con solo 18 años, Lamine Yamal se ha consolidado como uno de los futbolistas más prometedores del fútbol europeo. Su evolución en el FC Barcelona y su papel relevante en la selección española lo colocan entre los jugadores más destacados de la actualidad.

El lunes, el extremo concedió una rueda de prensa ante los medios de comunicación en la previa del partido frente al Atlético de Madrid, y Juanma Castaño mostró su malestar en 'El Partidazo de la COPE'.

El periodista considera que se trató de una comparecencia "extraordinaria", en la que hubo ausencias llamativas en cuanto a las preguntas realizadas: "¿Cómo puede ser que no haya ni una sola pregunta sobre hechos muy relevantes que tienen que ver con sus enfados?".

El comunicador insistió en que había varios episodios que deberían haberse abordado públicamente como el enfado con el asistente de Flick o los cánticos en el derbi contra el Espanyol, entre otros.

Otro de los puntos que destacó fue la polémica publicación en redes sociales de Lamine tras ganar el derbi, en el que escribió 'Toca tragar', dirigiéndose al Espanyol: "¿A ti no te parece noticia que un jugador de la categoría de Lamine Yamal le diga al Espanyol 'toca tragar'?".

Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and RCD Espanyol at Spotify Camp Nou stadium on April 11, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 11/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aunque algunos colaboradores matizaron que el mensaje hacía referencia a unas declaraciones previas de Manolo González, el entrenador del Espanyol, quien había acusado a Lamine de hacer teatro, Juanma mantenía su postura: "Pero habrá que preguntarle".

Durante el debate, otros colaboradores del programa ofrecieron una visión diferente, señalando que algunas de esas situaciones deben interpretarse dentro del contexto competitivo y emocional de los partidos. "En un partido así, con tanta tensión, es evidente que la cabeza esté en otro sitio", apuntó uno de ellos.

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Sin embargo, el periodista seguía en su línea, y para reforzar su argumento, recordó una rueda de prensa de Vinicius previa a un partido importante, evidenciando que el jugador del Barça recibe un trato mediático distinto: "Se le preguntó por su relación con Xabi Alonso, sobre su renovación, sobre lo que había pasado en Cornellà".