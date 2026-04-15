Juanma Castaño enfatiza la estadística: "Es la tercera vez que el Atlético elimina al Barça"

El Barça quedó eliminado en los cuartos de final de la UEFA Champions League. El sueño de los de Hansi Flick de remontar el encuentro se esfumó tras el gol de Lookman y la posterior tarjeta roja a Eric Garcia. Los azulgrana cayeron con la cabeza alta. Llegaron a empatar la eliminatoria en la primera mitad, prácticamente la misión más difícil que tenían antes de jugar el partido, pero no todo fue cuestión de gestionar el tiempo.

La falta de acierto y la fragilidad defensiva condicionaron al equipo, que no encontró la forma de anotar el tercer tanto en la segunda mitad. Los jugadores se marcharon desolados tras el encuentro, con el pensamiento de que se les había escapado una oportunidad de oro. Un año más, el Barça tropieza en el último escalón, aunque cada año parece que con más argumentos de juego.

Otra eliminación más en cuartos

La eliminación corresponde a la tercera consecutiva en Champions. Una vez más, el Atlético de Madrid se ha cargado al FC Barcelona en unos cuartos de final en competiciones europeas. Sucedió en la 2013-14, en la 2015-16 y ahora en la presente temporada.

Juanma Castaño, en la Cope, analizó este dato y valoró la estadística de los del Cholo Simeone. "Otra vez el Atlético de Madrid ha eliminado al Barça de la Champions. Es la tercera vez que se enfrentaban en cuartos de final, la tercera vez que elimina el conjunto rojiblanco al equipo azulgrana", decía el presentador de 'El Partidazo de la Cope'.

Hansi Flick, serio en el banquillo durante el Atlético-Barça / Valentí Enrich

Un gran Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid supo sostener el resultado y anular al Barça en algunos tramos de juego. Sobre todo, en el centro del campo, cerrando líneas y obligando al Barça a jugársela por banda. Enorme Llorente, Marcos Llorente, el jugador rojiblanco, ha estado sensacional, muy bien Griezmann, muy bien Koke", añadía Juanma Castaño.

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El presentador, sin embargo, valora el esfuerzo del Barça, tras luchar durante 90 minutos para revertir la situación. "El Barça cae con la cabeza muy alta, se puso 0 2 a los 25 minutos, y después el Atlético de Madrid con un gol de Lookman volvió a poner la eliminatoria a su favor", concluía.