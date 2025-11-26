Juanma Castaño alucina con las declaraciones de Joan Garcia: "¿Se creen que no lo vemos?"

La derrota del FC Barcelona está en el punto de mira de todos. Los de Hansi Flick no pudieron contra un Chelsea que aprovechó mejor sus oportunidades, en parte por culpa de Ronald Araujo, quien se autoexpulsó antes del final de la primera parte. Tras la debacle en Stamford Bridge, varios jugadores del Barça han quedado señalados.

Al finalizar el encuentro, Joan Garcia dio la cara a pie de campo. Lo primero que quiso dejar claro es que "veníamos con la intención de conseguir los tres puntos, más aún después de empatar el último partido (3-3 en Brujas)".

Sobre el partido, el de Sallent confesó que "ha sido complicado, ha sido duro. Ya lo era 11 contra 11 y con uno menos hemos intentado sacar lo que teníamos dentro para intentar luchar el partido".

Joan Garcia / Valenti Enrich

En zona mixta, aclaró que antes de la expulsión "las hemos tenido con situaciones buenas, pero no ha podido ser", asegurando que el partido había sido igualado, pero la jugada del defensa uruguayo marcó un antes y un después.

Después de escuchar las declaraciones en rueda de prensa, Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de la COPE', no se mordió la lengua para explotar contra lo que había dicho el ex del Espanyol: "Es alucinante las lecturas que hacen los jugadores después de los partidos, los jugadores y los entrenadores. Es impresionante".

"¿Se creen que no lo vemos? ¿Se creen de verdad que no vemos los partidos? ¿Quién en su sano juicio puede decir que hoy el Barça en la primera parte ha sido una primera parte igualada?", explicó en COPE.

Además, el periodista asturiano comentó que la única ocasión de gol que tuvo el equipo de Flick fue la de Ferran Torres, y desde entonces no creó peligro: "Ahí se ha acabado la igualdad en tener una ocasión de gol".