Juanma Castaño alucina con el ambiente del Camp Nou: "No parece fútbol"

El FC Barcelona está intratable en el Spotify Camp Nou. El conjunto de Hansi Flick aún no conoce ni la derrota ni el empate en su renovado feudo. Ayer, volvió a vencer al Levante, sumando tres puntos importantes para recuperar el liderato de LaLiga, después del tropiezo 'in extremis' del Real Madrid en el Sadar.

La victoria del Barça está en boca de todos y desde 'El Tertulión de Tiempo de Juego' analizaron el triunfo culé, pero también el ambiente que se respiró en el Spotify Camp Nou. El colaborador Dani Senabre explicó que fue el día del Mallorca y alucinó: "Yo estuve ese día y aluciné, iba avisado, y nunca en mi vida lo había visto así, nunca".

En ese instante de la retransmisión, el presentador de 'El Partidazo de la COPE' describió la atmósfera del feudo culé como un "silencio sepulcral", algo que "no parece fútbol".

El principal motivo es que la mayoría de los aficionados suelen ser extranjeros: "Es que todos son de fuera, todos". Ya no se trata de una opinión expresada únicamente desde los estudios de la COPE, sino que son los propios seguidores culés quienes lo reconocen.

El periodista asturiano llegó a la reflexión de que el ambiente del Spotify Camp Nou es el peor de toda LaLiga: "Yo creo que ahora mismo es el campo más aburrido de primera, en eso, de verdad".

El presentador de '‘El Partidazo de la COPE' estalló en directo: "¡Es que no suena!". Aun así, en la tertulia destacaron que la afición suele responder en los grandes momentos, como ocurrirá la próxima semana frente al Atlético de Madrid, donde el público tendrá un papel decisivo para intentar lograr la gesta.

"En el Barça son muy pocos partidos los que se conecta la gente", comentaron desde 'El Tertulión de Tiempo de Juego'.

No es la primera vez que Juanma Castaño pone en el punto de mira a la afición culé por no animar a su equipo. Hace unas semanas, el periodista expuso: "El silencio del Camp Nou... Sé que el partido no animaba mucho, pero es un poco Montjuïc, pero en el Camp Nou. No ha habido un cambio".