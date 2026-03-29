FC BARCELONA
Juanjo Brau, exfisioterapeuta del Barça, se abre en canal sobre su relación con Leo Messi: "Había que estar muy alerta"
Estuvo siete años siendo el responsable de los servicios de fisioterapia del club azulgrana
Juanjo Brau no fue solo un fisioterapeuta al uso en el FC Barcelona, donde pasó más de 25 años trabajando, siete de ellos como responsable de los servicios de fisioterapia del club azulgrana, sino que fue la sombra de Leo Messi. También, tuvo de cuidar de Neymar, Ronaldinho, Iniesta o Puyol, entre otros futbolistas de la primera plantilla.
Ahora, el exfisioterapeuta del Barça ha publicado 'Lo que el fútbol no ve' (Ed. Magazzini Salani), una obra literaria cargada de anécdotas y reflexiones sobre la importancia de gestionar las lesiones en el fútbol de élite.
Desde 'El Periódico' se pusieron en contacto con él para realizarle una entrevista, en la que se abrió de manera sincera y compartió cómo vivió su etapa en el club, así como la relación que mantuvo con Messi.
Uno de los aspectos más difíciles de su trabajo era saber cómo comunicarles a los futbolistas que estaban lesionados. En la entrevista, el periodista de 'El Periódico', Jordi Grífol, le preguntó si le resultaba complicado decirle 'no' a Messi. "Es una figura totalmente distinta. Porque de Messi teníamos necesidad y había que estar muy alerta para gestionar cada situación", empezó explicando.
En ese instante, contó que "cuando lo tenía en la camilla pasaban los jugadores y me decían 'para el domingo está, ¿no?', y solo si les decía que sí se quedaban tranquilos. Su sola presencia generaba cosas, tenerlo en el campo era una salvaguarda, descomprimía". No dudó en decir que "es difícil decirle 'no' a estos jugadores".
Sin embargo, hay que hacerlo, especialmente "cuando es realmente inevitable y no de golpe, hay que gestionar ese no. Decir que 'sí' lo sabe hacer todo el mundo".
El fisioterapeuta viajaba con la selección Argentina para cuidar de Messi, algo que no veían con buenos ojos: "Tenía que estar allí dentro sin invadir y sin que me vieran como un enemigo". El principal motivo era obvio: "Queríamos controlar lo que pasaba porque era nuestro jugador franquicia, nuestro patrimonio. Sin Leo no hubiéramos ganado todo lo que ganamos, había que cuidarlo".
En 2021 abandonó el club, pero en 2013 dejó de trabajar directamente con Messi, lo cual consideró una buena noticia: "Fue una liberación y creo que fue bien para todos porque llega un momento en que se comprime mucho todo y se convierte en un coste personal. Y cuando ves que todo aquello ya no irá a mejor y el coste personal es elevado, simplemente hay que decir basta".
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