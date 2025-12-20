Juanito Segarra: ¿El mejor jugador de equipo de la historia del Barça?

Lo que está logrando esta temporada Eric García tiene pocos precedentes en la historia del Barça. El de Martorell rinde de maravilla como central, lateral o mediocentro y su jerarquía en el equipo es incomparable. ¿Hay algún otro caso parecido en los 126 años de vida del Barça?

El momento de Eric y su proyección de futuro nos ha hecho pensar en uno de los mejores jugadores catalanes de la historia y un mito del club que ahora, tristemente, ha quedado en el olvido: Joan Segarra.

Segarra es una leyenda del Barça / Marc Casanovas

Sirvan estas líneas para reivindicar al que es probablemente el mejor jugador de equipo que nunca haya vestido la camiseta blaugrana. Cuando se escoge la mejor alineación de la historia del Barça se suelen olvidar los jugadores de su época que no son Kubala o especialistas como Ramallets o Basora pero Juanito Segarra merece que su figura esté en el 2025 en un pedestal como lo estuvo en la segunda mitad del siglo XX.

Segarra fue un jugador ejemplar / Archivo

Joan Segarra no puede tener un debut mejor ya que su primer partido oficial con el Barça lo disputa en Les Corts contra el Real Madrid y con un resultado idílico (7-2). Segarra se instaló en sus inicios como blaugrana como lateral izquierdo.

Era la época de la táctica WM en la que el esquema estaba basado en tres defensas puros, dos centrocampistas defensivos, dos medios ofensivos y tres delanteros. Segarra era según la prensa de su época "un jugador rápido y flexible como un látigo".

Segarra celebró muchos títulos de blaugrana / Archivo

El barcelonés tenía mucho más fútbol que el de un típico defensa nato que se limitaba a cumplir con su función de lateral-marcador.

Con el paso de los años subió unos metros su demarcación ya que según la Revista Barça "era un futbolista poseedor de un juego básico con el que se podía desenvolver en cualquier puesto más que el munucioso especialista de un puesto".

De las cinco posiciones defensivas (marcador derecho, marcador izquierdo, central, volante derecho y volante izquierdo) Segarra jugó en todas ellas en una demostración de polivalencia que sería asimilable a lo que ahora está exhibiendo Eric García.

Helenio Herrera apostó por una base de jugadores catalanes / Archivo

De Segarra se dijo que "disponía de excelentes cualidades técnicas y físicas, era un buen marcador, un jugador muy luchador y con carácter y tenía criterio con el balón y un buen remate para marcar goles".

¿Se podía ser más completo? Segarra congeniaba estas virtudes con una fundamental que lwe hacen opositar a ser el mejor jugador de equipo de la historia del Barça, Juanito era un tipo carismático y a su vez humilde, se le consideraba "el gran capitán" porque lo dio siempre todo por el Barça.

Segarra, en el centro, con sus compañeros del Barça de finales de los 50 / Archivo

En 14 temporadas marcó 32 goles en 577 partidos y ganó 1 Copa Latina, 2 Copas de Ferias, 4 Ligas y 6 Copas de España.

Cuando dejó de jugar con tanta asiduidad con Domingo Balmanya llegó Helenio Herrera y afirmó que "usted puede jugar hasta los 40".

No lo hizo porque fue honesto y se retiró con 34 años pero con Helenio Herrera consiguió elevar su nivel hasta ser uno de los mejores futbolistas de uno de los mejores Barça de la historia.

Joan Segarra marcó una época en el Barça / Archivo

Segarra fue también un hombre de club tras su retirada ya que entrenó en los equipos infantiles del Barça y fue un gran entrenador del Barça Atlètic. Con la vuelta de Helenio Herrera al banquillo del camp Nou Segarra se convirtió en su mano derecha cuando HH ya no tenía la viveza de su primera etapa.

Joan Segarra entrenó al Barça Atlètic / Archivo

El impacto actual de Eric García uniendo calidad, identidad y polivalencia puede tener dos precedentes ilustres en el Barça: Carles Puyol y Juanito Segarra. Puyol fue más especialista mientras que Segarra era un jugador global. El que fuera técnico del futbol base del Barça Jaume Oliver catalogó a Segarra como "el mejor jugador catalán de la historia".

Segarra era muy elogiado en la prensa de su época / Archivo

Seguramente los ha habido más brillantes como Samitier, Rexach, Guardiola o Xavi , más especialistas como Puyol, Basora, Piera, Jordi Alba, V o Gonzalvo III pero si delimitamos la concepción al jugador de equipo nadie podrá superar a Joan Segarra. Eric Garcia podría tener un buen espejo en el que mirarse.

Joan Segarra era un jugador de gran clase y carácter / Archivo

El problema es que los años y el paso del tiempo han erosionado este tipo de figuras hasta el punto que pocos culés las conocen a fondo.

La tradición oral de los aficionados del Barça ya no es tan eficaz como en otras épocas cuando los culés jóvenes idolatraban a futbolistas míticos que nunca habían visto jugar.

La Revista Barça dedicó una edición especial a la retirada de Joan Segarra / Archivo

Hoy vale la idea equivocada de que si no he visto a un jugador, éste no existe. Recuperar esa tradición oral serviría para transmitir lo que significaron figuras de este calibre para que sean eternas tal y como lo merecieron durante tantos y tantos años.

Kubala, Cruyff y Messi merecen 100% una estatua pero nombres como los de Juanito Segarra merecerían un esfuerzo de los transmisores de la historia del Barça para reivindicar su ingente figura.

Joan Segarra posa con el autor del libro 'El gran capitán' / Paredes

Nuestro humilde servicio a alguien tan grande es preguntarnos con todo el rigor del mundo si es Segarra el mejor jugador de equipo de la historia del Barça. El Gran Capitán seguramente diría que no...pero en su humildad también residía su grandeza.