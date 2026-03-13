Juan del Val se sincera: "Soy un poco anti-barcelonista"

El escritor Juan del Val logró uno de los hitos más importantes de su carrera al ganar el Premio Planeta 2025 con su novela 'Vera, una historia de amor'. Con 55 años y cuatro novelas publicadas en solitario, el también colaborador de 'El Hormiguero' confesó en Radioestadio Noche que lo que más le gusta de su trabajo es cuando los lectores le dicen que les cuesta dejar sus libros.

Además, adelantó que su próxima novela volverá a tener a una mujer como protagonista y que se enfrenta a cada libro con un poco de ego, porque "si no lo tienes, es imposible enfrentarte a una novela".

Más allá de la literatura, del Val es un apasionado del fútbol y no duda en mostrarlo. En la entrevista recordó que es madridista desde siempre: "Soy socio del Madrid desde infantiles. No tiene ningún sentido ser de otro equipo, y eso que mi padre es del Atlético".

Aunque es un gran seguidor del Real Madrid, el escritor criticó la forma en que el equipo manejó el tema del Balón de Oro y el trato hacia Vinícius cuando se supo que no lo ganaría: "Yo eso no lo haría nunca. Hay que saber perder. Creo que no tiene mucho que ver con los valores que debe tener el Real Madrid".

Juan del Val posa con el Premio Planeta 2025 para El Periódico. / MANU MITRU / EPC

Sobre la Champions League, el escritor no dudó en dar su opinión sobre el FC Barcelona. Según del Val, el conjunto azulgrana será eliminado por el Atlético de Madrid: "Creo que el Atleti y el Barça se enfrentarán en cuartos de la Champions y ganará el Atleti".

En relación a las elecciones del Barça, que se celebran el próximo domingo 15 de marzo, el empresario dijo que, de los dos candidatos, Joan Laporta y Víctor Font, preferiría que ganara "el que le venga peor. Soy un poco anti-barcelonista".

Además, del Val comentó los últimos partidos del Real Madrid con entusiasmo, destacando la victoria por 3‑0 donde Fede Valverde firmó un hat trick y Arbeloa logró un gran duelo táctico frente a Guardiola: "Si eres madridista tienes derecho a ser optimista".