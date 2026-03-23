Juan Manuel Asensi, exjugador del Barça: "Johan Cruyff lo cambió todo, no solo el fútbol"

Johan Cruyff llegó al Barça en 1973. Vistió de azulgrana durante cinco temporadas y ganó dos títulos, la Liga en 1974 tras catorce años de sequía y la Copa en 1978. Lo recuerda como compañero y futbolista alguien que estuvo muy cerca suyo en el vestuario, Juan Manuel Asensi.

¿Cómo vivieron la llegada de Johan Cruyff?

No sabíamos como iba a responder. Ni él, ni nosotros. Venía el mejor jugador del mundo, nos preguntábamos como sería. Las dudas se disiparon rápido, en cuanto empezó a entrenar. Fue más inteligente él que nosotros, tuvo claro que se tenía que adaptar a nosotros por muy mejor jugador que fuese. Se adaptó rápido a la convivencia del grupo. Aceptaba cualquier broma y él también hacía.

Un fichaje increíble.

Al principio no nos lo creíamos, como iba a venir al Barça el mejor del mundo, el Balón de Oro. Ahora vienen los mejores, pero entonces no era así. No podían venir extranjeros. Cuando lo vimos ya paseando por aquí, fue cuando vimos que era verdad, que iba en serio.

Y se hizo esperar.

Tardó en debutar. Siempre faltaban los papeles. Entonces no podían venir extranjeros a jugar a España. Fue una persona que cambió muchas cosas. No solo el fútbol. Cuando entró él, ya empezaron a venir más extranjeros. Y después su estilo. Su forma de vivir, de vestir. Nos cambió a todos.

¿Cómo era como futbolista?

Era un futbolista exquisito, elegante. Corría con la cabeza alta, con el balón siempre pegado a los pies. Yo tenía que llevar el balón pegado a la pierna con algo para que no se fuese. Él lo llevaba pegado y cuando veía la oportunidad te metía un pase con el exterior o el interior y te dejaba solo. Siempre miraba a los compañeros. Era especial. Tenía un cambio de ritmo con el que rompía a cualquiera. Esa salida de cinco o seis metros lo hacía imparable.

¿Qué aportó su llegada?

Al Barça le aportó el juego. Él y Rinus Michels, que eran uña y carne, cambiaron nuestro fútbol. Para empezar, el marcaje al hombre. No habíamos marcado nunca así. El dos contra uno. Cuando un rival recibía el balón, dos teníamos que ir a por él. Era robar el balón y salir como flechas. Los centrocampistas teníamos dos toques, era recibir, pasar y correr. Cuando entró Johan contra el Granada íbamos penúltimos en la Liga. No perdimos ni un partido hasta que quedamos campeones cinco jornadas antes de acabar el campeonato. Nadie esperaba este juego del Barça.

Alineación del Barça con Cruyff y Asensi / Antoni Campañà

¿Le pegaban mucho?

Mucho, pero era muy listo. Sabía saltar y sabía perfectamente lo que iba a hacer el defensa. Era muy inteligente y por eso era el mejor jugador del mundo. Lo cazaron mucho. En Bilbao recuerdo que lo cazó Villar. Le pegó y se fue directamente al vestuario.

¿Qué me dice del inolvidable 0-5?

Fue el partido perfecto, salvo los primeros cinco minutos, en los que el Madrid tuvo una buena oportunidad que paró Mora. Metí yo el primer gol, Johan el segundo, yo el tercero y ahí se acabó el partido. Todavía marcaron Juan Carlos y Sotil. Cuando nos retiramos a los vestuarios pasó algo increíble, que es que los aficionados del Real Madrid nos aplaudían. Habíamos jugado un partidazo y reconocían nuestra superioridad.

¿Como era como compañero?

Siempre estaba de broma, te aconsejaba. Por ejemplo, cuando llegó, no entendía que no tuviésemos seguro. Nos explicó que debíamos tener un seguro por si te lesionabas. Abrió los ojos a mucha gente. Cualquier cosa que le pedías te decía enseguida que lo miraba. Por eso lo hicimos capitán. ‘El Flaco’, como le llamábamos, consiguió que a muchos compañeros les aumentasen el sueldo, las fichas. Él negociaba por todos. Era el número uno del mundo, pero era un gran compañero, muy asequible. Era nuestro jefe. Si él pedía una cosa, en dos días estaba arreglado.

Explíqueme alguna anécdota.

Cuando me marché del Barça a México, me llamó y me dijo que quería estar en mi homenaje. Para mí fue un honor. Imagina si era buena persona. Le decíamos que se parecía más a los catalanes que a los holandeses. Le costaba sacar la mano del bolsillo, pero lo hacía más en broma que otra cosa.