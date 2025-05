Juan Jesús Ruiz, psicólogo: "¿Lamine? No todos pueden ser Mozart o Einstein"

Juan Jesús Ruiz es psicólogo y una de sus especialidades es la psicología aplicada al deporte. Como docente del Máster en Formación Permanente de Psicología Deportiva de la UNIE, trata de concienciar a través de los medios de la necesidad de incorporar cada día más a especialistas en salud mental ante el reto que supone la llegada de futbolistas cada vez más jóvenes a la élite.

Uno de estos casos es el de Lamine Yamal, aunque el de Rocafonda parece llevar la fama sin problemas, asimilándola de forma natural. Le preguntamos por ello y por cómo evitar que un cambio tan repentino en la vida de un canterano afecte a su rendimiento y, por supuesto, a su equilibrio emocional.

La clave de que futbolistas como el propio Lamine, pero también Cubarsí, Casadó, Fermín o Gavi aparezcan en la primera plantilla y exhiban tanta personalidad se debe "a un tipo de inteligencia que ellos tienen y no todos los chicos lo tienen", pero también al trabajo que se realiza en La Masia: "hay que trabajarlo y allí se hace desde hace años y funciona. Celebro que estén en el Barça porque es un sitio en el que todo esto se cuida".

Lamine será el próximo '10' del Barça / SPORT

La sensación es que la presión no va con ellos: "Es un don, es un talento. En el Barça teníais otro ejemplo: Juan Carlos Navarro. Me acuerdo de verle tan joven y pensar que eso no lo hacía cualquier chaval, tenía una fortaleza mental enorme, como ahora Lamine Yamal y el resto. Porque no todos pueden ser Mozart o Einstein. En La Masia forman a las personas y en la Ciutat Esportiva, a los deportistas, pero lo que le ocurre a él es que tiene un talento innato, que ha nacido para eso, y que ha encontrado el hábitat perfecto para desarrollar ese talento".

Saltar a un terreno de juego con 17 años y jugar al nivel que lo hace el de Rocafonda es excepcional, pero para Juan Jesús no se trata de inconsciencia, sino de "inocencia, en el sentido más genuino de la palabra. Es la inocencia lo que le hace jugar como estuviera con los mandos de la PlayStation. Cuando mira al público es como si estuviera viendo una película".

Lamine y Cubarsí celebran un gol en la cantera / Javi Ferrandiz

Obviamente, el entorno que se han encontrado en el primer equipo también ayuda a que sigan sintiéndose en casa pese al salto de estar en la primera plantilla: "El clima es distinto ahora al que se encontró Bojan, el vestuario es diferente, en aquella época había otro clima y ahora hay un grueso de gente de casa, eso también ayuda claro, son muchos factores".

En el caso de Cubarsí, por ejemplo, que está jugando con dieciocho años como si fuera un veterano, entiende que se debe a que "los chicos interiorizan un rol. Veo a Puyol, veo un personaje, una especie de tarea, de misión. Es como si te dicen: 'te toca ser Hércules o Aquiles'. Pues ya sabes lo que tienes que hacer".

Aviso de cara al futuro

La clave de todo, asegura, es, de nuevo, el trabajo previo que se realiza durante años en La Masia: "Desde muy pequeñines están muy bien entrenados para ello. La Masia se ha estudiado en Harvard... Hay artículos elogiando todo lo que allí ocurre. Cuando desde tan pequeños te educan así y tienes el talento...". Pasan cosas como las que esta temporada han pasado en el Barça.

Juan Jesús Ruiz, eso sí, avisa de que el aspecto mental y emocional hay que seguir trabajándolo durante toda la carrera porque "hay que estar preparados para cuando lleguen las lesiones, leves o graves, pero incluso para la retirada. También para la fama porque la gente ya no va a ver al chaval que es, y ahí es cuando entra la familia y los amigos de siempre, que son los que lo quieren y cuidan incondicionalmente".

Si todas estas cosas siguen su curso y se trabajan bien, no tiene dudas: "Lamine Yamal va a marcar una época. Tiene cosas psicológicamente hablando para ser un Rafa Nadal, un Navarro, un Gasol, Raúl...".