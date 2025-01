Juan Iglesias: "Gavi nos ha dicho 'a segunda'. Lo que más les hace rabiar es..."

El partido entre el Getafe y el Barça sigue trayendo cola incluso una vez finalizado. Tras el pitido final, el futbolista de los locales, Juan Iglesias, habló en COPE sobre unos incidentes sucedidos durante el partido relacionados directamente con Gavi.

"Gavi nos ha dicho 'a segunda, a segunda'", explicó Juan Iglesias en la cadena radiofónica. "Encima se tapaba la boca. Yo le decía que si era tan mayorcito para decirlo, que se quitara la mano", afirmó el futbolista del Getafe.

"Es lo que más les hace rabiar, que nunca se llevan los tres puntos de aquí", sentenció Iglesias. La última vez que el Barça logró llevarse la victoria en el Coliseum fue en 2019, venciendo 0-2 con goles de Luis Suárez y Junior Firpo.

Además, Iglesias también se pronunció sobre los insultos racistas denunciados por Balde tras el partido: "Yo no he oído nada, me sorprendería mucho que nuestra afición tuviera ese comportamiento. Si ha sido así, condenarlo, se tienen que acabar, tanto en el fútbol como en el día a día".

Gavi, enfrentado con Yellu

Al margen del incidente comentado por Juan Iglesias, las cámaras de Movistar+ también captaron otro enfrentamiento de Gavi durante el partido, esta vez con Yellu, que empujó al futbolista del Barça sin balón y terminó viendo la amarilla.

La respuesta de Gavi fue buscar al futbolista del Getafe y decirle: "¡Eh! ¿Quién eres tú? ¡Eres malísimo, anda! ¡Espabila! ¡Eres malísimo!", según mostraron las cámaras.