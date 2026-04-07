Juan Fernández, el hermano de Guille que despunta en el Barça

Pese a caer en cuartos de final en la crueldad de los penaltis ante el Bayer Leverkusen en el MIC, el Barça sub’14 nos dejó unas grandes sensaciones en el prestigioso torneo. Entre los grandes futbolistas que se cuecen en el cuadro dirigido por Adrià Monràs, los David Moreno, Antonio Amaya, Fode Diallo...o Juan Fernández. Este último se da la curiosidad que es hermano de una de las estrellas del fútbol formativo azulgrana como es Guille Fernández.

Juan acabó la competición como máximo goleador del Barça junto a Fode con ocho tantos. En el ranking de todo el torneo sub’14 terminaron en segunda posición. Se trata de un futbolista muy potente y enérgico y con facilidad de cara a puerta y que esta temporada ha dado un claro paso al frente. Fichó hace cuatro años por el Barça del Sant Cugat. En aquella época jugaba de pivote. Lo tenía hecho con la Damm, pero el Barça se lo acabó llevando.

De pivote a extremo o '9'

Ha crecido mucho (su hermano Guille tiene buena planta y rebasa el 1,81 con 17 años) y con este cambio físico este curso lo estamos viendo más de extremo o de punta (o de interior, quizás su posición natural). Su virtud es principal es que tiene muy buena lectura de juego y, además, facilidad para ver puerta. Como se vio en el MIC. Se está jugando el Barça la Liga de División de Honor con el Girona.

Juan Fernández, jugador del sub'14 del Barça / La Masia Promises

Está acumulando muchos minutos después de pasarlo mal la temporada anterior con problemas físicos derivados del crecimiento. El próximo año será cadete. Es bastante parecido a su hermano Guille, que es uno de los pilares del Barça Atlètic. En casa se respira fútbol por los cuatro costados. Y hay que recordar que el primo, Toni, es otra de las estrellas del filial. Quién sabe si algún día los vemos a todos en el primer equipo.