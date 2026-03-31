Juan Carlos Rivero desvela el error que cometió cuando debutó Leo Messi: "No le conocía nadie"

16 de octubre de 2004. Un día que jamás olvidarán los aficionados del FC Barcelona, ya que fue cuando Leo Messi disputó su primer partido oficial con la camisera azulgrana. En el minuto 82, el argentino entró por Deco y participó en el último tramo del partido para asegurar la victoria, donde ya demostró su valía con varias jugadas de alto nivel partiendo por la banda derecha.

Uno de los periodistas que tuvo la oportunidad de comentar en vivo el debut del astro argentino fue Juan Carlos Rivero, uno de los comentaristas más populares de España. Sus narraciones suelen convertirse en tendencia en las redes sociales debido a sus comentarios, pero también por algunos errores que comete.

Ayer, el periodista de Televisión Española desveló, a través de su cuenta personal de TikTok, el error que cometió cuando debutó Messi.

En primer lugar, su hija le cuestionó: "Oye papá, ¿por qué en el debut de Leo Messi le llamaste 'Mexi'?".

A continuación, compartió el fragmento de la retransmisión: "Vamos a ver si es Deco, sí, se va Deco y entra 'Mexi', un jugador de 17 años... El debut de Leo 'Mexi', 17 años, un hombre que actúa como mediapunta y que tiene un enorme desparpajo...".

La reacción de Rivero al escuchar su error fue sorprendente: "Yo qué sé, es que ni me acordaba de eso. Pues sí, es verdad, digo: 'Mexi'".

Leo Messi marcó un antes y un después en el FC Barcelona / Archivo

Sin embargo, quiso restarle importancia al asunto: "A ver, nadie lo conocía. Esa es otra, porque en cuanto dije que era un chaval de 17 años, no sé cuántos, que estaba debutando, bueno, no teníamos mucha información sobre él".

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"Fíjate lo que era. Pero lo de llamarle 'Mexi', es que no sé, se me metió en la cabeza", sentenció en TikTok.