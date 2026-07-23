Juan Carlos, dueño de un bar en Rocafonda: "El padre de Lamine Yamal aguantó muchos insultos de marroquíes porque quiso jugar con España"

Lamine Yamal ya ha cumplido uno de sus sueños: conquistar la Copa del Mundo con España. El futbolista del FC Barcelona debutó cuando apenas tenía 15 años, 9 meses y 16 días, convirtiéndose en el debutante más joven de la historia del conjunto azulgrana en LaLiga. En pocos años, el de Rocafonda ya se ha convertido en uno de los jugadores referentes del fútbol mundial, tanto que el año pasado se quedó a las puertas de ganar el Balón de Oro a sus 18 años.

Los inicios de Lamine Yamal no fueron nada fáciles, pues empezó a jugar a fútbol en una pista de cemento. Además, viene de una familia muy humilde, tal como aseguró Juan Carlos, dueño del bar 'El Cordobés' en Rocafonda, en un reportaje audiovisual para el diario 'Marca'.

El propietario reconoció que el padre del '10' del FC Barcelona, Mounir Nasraoui, era un habitual en el bar: "Venía a tomar café antes de llevar a Lamine Yamal a entrenar La Masia. Se pasaba por aquí antes para coger el tren, debido a que está aquí abajo la estación".

Por otro lado, Juan Carlos desveló que "había veces que el padre no tenía dinero para llevarse al niño en el tren y yo le dejaba dinero. Le decía: 'Venga, va, no me pagues el café y gástatelo en el billete del tren'".

Lamine Yamal con su padre Mounir Nasraoui / Archivo

Una situación que no acaba de encajar del todo, pues "han pasado de ser una familia humilde a ser lo que es ahora".

Sobre cómo era Lamine Yamal, el dueño de 'El Cordobés' aseguró que "no paraba de jugar siempre con la pelota y era un poco trasto cuando era pequeño, pero a medida que fue evolucionando y creciendo mejoró... Íbamos a ver los partidos y veíamos que el niño tenía cosas diferentes". Además, comentó que "en el parque siempre jugaba con niños mayores que él".

Juan Carlos, dueño de un bar en Rocafonda / YOUTUBE

Tiene claro que el jugador del Barça "se siente muy orgulloso de representar a su país después de lo que luchó por estar con España, sobre todo por lo que decían de él en Marruecos, porque esa es otra historia".

Noticias relacionadas

Por último, concluyó diciendo que su padre "aguantó muchos insultos de marroquíes porque quiso jugar con España".