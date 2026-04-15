CHAMPIONS LEAGUE
Juan Andújar Oliver, exárbitro español: "Haya intención de Musso o no la haya, esa jugada es de penalti"
El colaborador de 'RadioEstadio' compartió su punto de vista al respecto
El FC Barcelona cayó de pie en el Riyadh Air Metropolitano. El equipo azulgrana volvió a quedar eliminado de la Champions League y ya lleva 11 años sin levantar la ansiada 'Orejona'. En cambio, el Atlético de Madrid regresa a las semifinales de la competición europea después de nueve años.
El conjunto de Hansi Flick salió con todo y así lo demostró en los primeros minutos, cuando Lamine Yamal y Ferran Torres anotaron los dos goles, que sirvieron para igualar la eliminatoria.
Cuando mejor estaba el Barça y peor el Atlético de Madrid, que ya se veía con un pie fuera de la Champions League, apareció Musso para pararle un balón a Fermín, quien acabó dándole una patada en la cara. Una jugada que Clément Turpin no vio y que tampoco fue revisada desde la sala VAR.
Ya en la segunda parte, hubo poco fútbol, ya que el partido se detenía constantemente por las pérdidas de tiempo. La expulsión de Eric García, esta vez sí revisada por la Sala VAR, marcó un antes y un después. Con 10 jugadores, el Barça lo intentó, pero volvió a morir en la orilla.
Una de las jugadas más polémicas del encuentro fue la patada de Musso a Fermín y desde 'RadioEstadio', programa de Onda Cero, analizaron el posible penalti.
Uno de los colaboradores que no se mordió la lengua fue Juan Andújar Oliver, exárbitro español: "Haya intención de Musso o no la haya, esa jugada es de penalti".
El árbitro, que estuvo en activo durante más de 23 años, en los que dirigió 168 partidos de Primera división, expuso: "El jugador del Atlético de Madrid va con los tacos por delante e impacta con Fermín".
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