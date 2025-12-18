Una joya de La Masia saca la cabeza en el Oporto: "Está poniendo las cosas en orden para tener una carrera brillante"

Ángel Alarcón comienza a dar pasos firmes en el primer equipo del Oporto. Tras varios meses siendo protagonista en el filial, el delantero español empieza a asentarse en la dinámica del primer equipo y ya suma cuatro partidos, una señal clara de que su progresión va a más.

Formado en La Masia, donde destacó durante su etapa de formación, Alarcón llegó incluso a debutar con el primer equipo del FC Barcelona bajo las órdenes de Xavi Hernández. Su llegada a Portugal, sin embargo, no fue inmediata ni sencilla. Así lo explicó su entrenador, Francesco Farioli, al recordar los primeros días del jugador en el club: “Al principio de la temporada vino y no estaba listo para nuestro ritmo”.

Esa falta de forma inicial llevó al cuerpo técnico a tomar una decisión rápida. “Después de un día lo enviamos al segundo equipo”, confesó Farioli, subrayando la exigencia física del primer equipo y la necesidad de que el delantero se adaptara al fútbol portugués.

Lejos de ser un paso atrás, la etapa en el filial resultó clave para su crecimiento. Durante la pasada temporada, Alarcón encontró continuidad y goles, y poco a poco empezó a llamar la atención del primer equipo. El propio Farioli reconoció que hubo un momento esta campaña en el que su percepción cambió: “Sentí que debía tener una oportunidad”.

El salto definitivo llegó de manera fulgurante. Según el técnico, el delantero experimentó una transformación inesperada en muy poco tiempo: “En una sola semana no podía imaginar que su cabeza hiciera un clic de esta manera”. Desde entonces, su rendimiento ha ido en ascenso.

Hoy, Alarcón ya forma parte de la rotación y el entrenador tiene claro que puede ser una pieza útil en distintos escenarios. “Creo que definitivamente es un jugador que puede ayudar al equipo teniendo un gran impacto siendo titular o saliendo desde el banquillo”, aseguró.

La confianza del club en el atacante va más allá del presente inmediato. Farioli cerró su valoración destacando el potencial del jugador: “Es un jugador que nos ayudará y está poniendo todas las cosas en orden para tener una carrera brillante”. Un mensaje que confirma que Ángel Alarcón empieza a hacerse un nombre propio en el Oporto.