La joya colombiana que interesaba al Barça tiene nuevo destino

Neyser Villarreal era uno de los nombres más apetecibles del mercado formativo sudamericano. El delantero centro colombiano, de 20 años, se dio a conocer en la última edición del Sudamericano Sub-20 que se disputó entre enero y febrero en Venezuela, donde fue el artillero de la competición con ocho goles, a los que hay que sumar cuatro asistencias en nueve encuentros.

La relación con su club, Millonarios de Bogotá, estaba tensionada, porque se había negado a renovar y, en noviembre, podía salir como agente libre.

En este contexto, Neyser entró en la agenda del Barça, como SPORT informó en su día. Hubo contactos con sus agentes, pero nada se concretó en unos meses de contención en el capítulo de inversiones y con el futuro del Barça Atlètic indefinido, que acabó perdiendo la categoría.

Otros clubes europeos entraron en acción. El jugador fue ofrecido a media Europa. Mostraron interés Liverpool, Newcastle y un club comprador por excelencia en Sudamérica: el Oporto.

No es nada habitual que una joya sudamericana, que ha tenido un rol protagonista en una competición del prestigio del Sudamericano Sub-20 de selecciones, esté en el mercado a coste cero, más allá de la prima de traspaso que sus agentes piden.

Hay que tener en cuenta que el anterior artillero del torneo, en la edición de 2023, había sido ni más ni menos que Vitor Roque, que meses después cerró su fichaje por el Barça, tras marcar seis dianas, las mismas que su compatriota, el mediocentro Andrey Santos, actualmente en las filas del Chelsea.

El enigma sobre Neyser (hay que recordar que cambió la ortografía de su nombre en homenaje a Neymar) se ha resuelto de forma inesperada. El delantero y su entorno han decidido aplazar el salto a Europa y seguirá con su proceso de maduración en Sudamérica. El Cruzeiro ha anunciado que tiene un precontrato firmado con el colombiano, que aterrizará en Belo Horizonte en diciembre. Se ha comprometido por cinco temporadas, hasta diciembre de 2030, y no ha trascendido cuál será su cláusula de rescisión.

El club celeste, que pasó por un proceso de reestructuración financiera y la conversión en Sociedad Anónima de Fútbol con Ronaldo Nazario como presidente, está haciendo una gran temporada. Con el empresario Pedro Lourenço, que posee el 90% de las acciones, dirigiendo la entidad, se han multiplicado las inversiones deportivas.

Bajo la dirección del portugués Leonardo Jardim, en su primera experiencia en Sudamérica, el Cruzeiro ha entrado en la fase decisiva de la temporada optando al doblete. Se ha colado en la lucha por el título del Brasileirao, codeándose con las dos superpotencias actuales del país, Flamengo y Palmeiras; y en la Copa do Brasil, que se decidirá en diciembre cuando termine el torneo liguero, es el gran favorito y se medirá en semifinales al Corinthians de Memphis Depay.

Aparte de nombres contrastados, como el portero Cassio o el lateral Fagner (procedentes del Corinthians), Dudú (del Palmeiras, a quien ya se le rescindió el contrato) o Gabigol (Flamengo), el club mineiro también está incorporando joyas sudamericanas. Neyser se une al fichaje del ecuatoriano Keny Arroyo, un extremo zurdo de 19 años surgido del Independiente del Valle que estaba en el Besiktas, por el que han pagado 6 millones de euros.

Neyser Villarreal está en Colombia, donde se ha incorporado a la concentración de su selección que participará en el Mundial Sub-20, que arranca a finales de este mes en Chile. Un torneo donde, por cierto, el Barça enviará a dos ejecutivos de su departamento de scouting para observar in situ a los nuevos talentos que puedan surgir.