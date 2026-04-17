Los jóvenes del Barça dominan el futuro del fútbol

El Observatorio de Fútbol CIES ha elaborado un informe en el que, a través de una serie de parámetros de rendimiento, estudia a los mejores futbolistas sub-23 del mundo. El estudio alcanza los últimos seis meses de competición y, evidentemente, el número uno del ránking es Lamine Yamal.

El de Rocafonda, con 18 años, no es ni mucho menos el único futbolista del Barça que ocupa posiciones destacadas en esta clasificación, pues tres más están entre los diez primeros.

Además de Lamine Yamal, otros tres futbolistas formados en La Masia, están entre los diez primeros clasificados. Cubarsí es quinto, Alejandro Balde es séptimo y Fermín López, noveno. Solo un futbolista del Real Madrid aparece en los puestos de honor.

Se trata de Jude Bellingham, que es sexto entre Cubarsí y Balde. Los diez primeros clasificados son los siguientes: Lamine (Barça), Kenan Yildiz (Juventus), Zaïre-Emery (PSG), Florian Wirtz (Liverpool), Cubarsí (Barça), Bellingham (Real Madrid), Balde (Barça), Pavlovic (Bayern), Fermín (Barça) y Rayan Cherki (Manchester City).

El estudio elige también a los mejores en cada posición del terreno de juego. Así, Lamine es el mejor extremo sub-23 del mundo, mientras Cubarsí es el mejor central, Zaïre-Emery el mejor lateral, Pavlovic el mejor centrocampista defensivo y Kenan Yildiz el mejor ofensivo.

Y atención al mejor delantero centro que, según este estudio, es Vitor Roque, futbolista que fue del Barça y que fue traspasado al Palmeiras. El delantero brasileño, que en estos momentos se encuentra lesionado en un tobillo, lleva seis goles en este 2026.

Puestos destacados en la clasificación elaborada por el Observatorio CIES ocupan también dos extremos a los que se ha relacionado con el Barça en los últimos meses. Se trata del jugador del Leipzig, Yan Diomandé, y del futbolista del Benfica, Andreas Schjelderup.

Este estudio tiene en cuenta datos de impacto en el juego de cada uno de los futbolistas, así como el nivel de los partidos jugados, los resultados y el tiempo de juego.

El estudio, si se ciñe, solo a la Liga, tiene a cuatro jugadores del Barça entre los cinco mejores sub-23 del mundo: Lamine, Cubarsí, Balde y Fermín, con Bellingham incrustado entre ellos.

Los otros cinco futbolistas hasta completar los diez primeros clasificados son: Arda Güler (Real Madrid), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pablo Barrios (Atlético de Madrid) y Renato Veiga (Villarreal).