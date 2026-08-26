Jota Jordi señala el motivo por el que Lamine Yamal está serio: "Os puedo asegurar que es por eso"

El Barça comenzó la temporada de la mejor manera posible, con una goleada por 0-5 ante el Elche en el Martínez Valero, aunque hubo una imagen que llamó especialmente la atención al margen del resultado. Lamine Yamal no tuvo su mejor noche y Hansi Flick decidió sustituirle en el minuto 65.

El delantero azulgrana se marchó al banquillo con un gesto muy serio que mantuvo durante los minutos posteriores. Sus compañeros intentaron animarle, pero el futbolista siguió visiblemente afectado y abandonó el estadio con la misma expresión.

A partir de ahí, las imágenes de Lamine han generado muchas preguntas sobre su estado de ánimo. En 'El Chiringuito' se habló del tema y varios colaboradores coincidieron en que lo están viendo algo "desconectado" en este inicio de temporada, además de considerar que todavía no ha ofrecido su mejor versión sobre el terreno de juego.

Lamine, en el banquillo, después de ser sustituido. / DANI BARBEITO / SPORT

Josep Pedrerol explicó que en el Barça también se han fijado en esas imágenes y que quieren hablar con el futbolista para saber si todo está bien: "A mí me han dicho en el club que mañana se lo van a preguntar directamente porque le han llegado imágenes que no habían visto y le preguntarán si está todo bien".

Jota Jordi quiso explicar qué hay detrás del estado de ánimo del futbolista. El colaborador negó que el delantero esté así por su rendimiento o por lo ocurrido en el Mundial y apuntó a una cuestión mucho más personal relacionada con varios compañeros muy cercanos al delantero: "He escuchado que está fuera, que no está bien, que está así por culpa del Mundial porque no va a ganar el Balón de Oro. Ya está bien por favor".

El colaborador aseguró que el motivo estaría relacionado con la marcha de Alejandro Balde, Marc Casadó y Héctor Fort: "Es un chico que tiene 19 años y sus tres mejores amigos desde hace diez años se van, y os puedo asegurar que es por eso. No le busquéis más motivos".

Lamine y Balde celebran un gol del Barça / Dani Barbeito

Según su versión, las noticias sobre sus respectivas situaciones se han producido prácticamente al mismo tiempo: "Es única y exclusivamente que 24 horas antes pasó lo de Balde, que Casadó también está saliendo por la puerta de atrás, y también está el tema de Héctor Fort".

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Para el tertuliano, este habría hecho mella en el futbolista de Rocafonda, que quería compartir la nueva temporada con sus amigos: "Son sus hermanos y me dicen que a Lamine le sabe mal porque cree que va a ser una gran temporada y que tres culés como lo son estos tres, se vaya a perder lo que se viene. Te puedo asegurar que va por ahí".