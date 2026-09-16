Jota Jordi revela que el Barça no lucirá ningún mensaje de apoyo a Ceuta y Roncero explota: "Claro, como ellos son de otro planeta"

Las últimas jornadas de Primera División está sirviendo para que algunos clubes muestren un mensaje de apoyo a la Ciudad Autónoma de Ceuta, ideado por la Asociación Valenciana de Empresarios, ante la entrada masiva de inmigrantes por la frontera con Marruecos y su presencia en las calles de la urbe.

Durante el partido del Real Betis contra el Villarreal el tema ya se situó en el ojo del huracán después de que el exfutbolista del Barça, Ez Abde, apareciera vistiendo la camiseta con el enunciado 'Todos somos caballas' (un apodo coloquial con el que se conoce a los ceutís), pese a su origen magrebí. Esto le supuso numerosas críticas por la parte africana, por lo que tuvo que salir su entorno a justificarlo.

Ez Abde lució una camiseta con el lema 'Todos Somos Caballas' / X

Otro caso destacado es el de Konaté, Vini y Mbappé, que salieron del túnel de vestuarios luciendo la camiseta en cuestión pero con un dobladillo hecho a propósito para entorpecer la lectura del mensaje, una acción que va claramente en contra de la propuesta.

El Barça se desmarca de la iniciativa

Ante una situación de carácter politicosocial como esta el FC Barcelona ha decidido no sumarse a la campaña y no lucir ninguna remera especial.

Los jugadores del Levante salen al campo con la camiseta de la discordia, mientras los del Barça lo hacen con la indumetaria de juego. / El Faro de Vigo/Cedida

Así lo apuntaba el colaborador de 'El Chiringuito', Jota Jordi, que explicaba que el club lo asocia con un tema de las cortes españolas y prefiere no inmiscuirse, como ya ocurrió en el Ciutat de Valencia, donde el Levante sí que lo hizo y el Barça no.

"No se va a meter en un tema político español", comentaba ante la perplejidad de Tomás Roncero, quien sí que apoya la iniciativa del resto de clubes que han saltado al césped con el mensaje. "Claro, como ellos son de otro planeta", respondía el periodista madridista con ironía.

Jota interpreta que el club ha dado un paso atrás porque siente que "hay gente que está aprovechando esto" para promocionar su ideología, por lo tanto, "el Barça ahí no va a entrar" y recuerda que en muchísimas ocasiones la entidad azulgrana sí que ha estado presente: "Con el tema social está siempre, no falla nunca y estará siempre", insiste.

No descarta, sin embargo, que en el futuro pueda tomar sus propias medidas respecto al tema si así lo considera oportuno, aunque Roncero insistía en el estado de la cuestión que a día de hoy todavía se vive desde el territorio español en el norte del continente africano: "¡Vete a Ceuta!", señalaba.