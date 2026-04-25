Jota Jordi ya no puede más por lo ocurrido en el Coliseum: "Con nosotros no cuente, señor Tebas"

El FC Barcelona quería aprovechar la oportunidad de coger más ventaja del Real Madrid en el Coliseum, y lo ha conseguido gracias a una diana de Fermín López y otra de Marcus Rashford, en un partido en el que hubo muy poco fútbol, algo que es habitual de ver en los equipos liderados por José Bordalás.

Sin embargo, la victoria del Barça está quedando en un segundo plano, ya que muchos están poniendo en tela de juicio el estilo del Getafe, tanto por su manera de jugar como por el mal estado del césped. Desde el 'streaming' de 'El Chiringuito', Jota Jordi explotó contra todos, sin dejarse nada en el tintero.

Durante la retransmisión, el tertuliano de 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, se indignó tras la lesión de Gerard Martín. En primer lugar, estalló: "¡Ya está bien con el campo este! El Getafe hace daño a la imagen de LaLiga. Es una vergüenza".

No entiende de ninguna de las maneras que se juegue un partido con el césped en este estado: "¡Mirar el estado del césped! ¡Es una vergüenza y un riesgo para los profesionales!".

"¡Vámonos! Si la Liga ya la hemos ganado. A la media parte les digo que preparen el autobús que nos vamos ¿Por qué tenemos que jugar en este campo y dar de comer a Tebas? Con nosotros no cuente, señor Tebas. Si la Liga ya la hemos ganado", compartió en el directo de 'El Chiringuito'.

El Barça vence ante el Getafe / Sport.es

Asimismo, el colaborador de 'El Chiringuito' admitió que esta situación se repetirá cuando el Barça se enfrente al Getafe en la próxima temporada: "El año que viene volverá a pasar lo mismo".

"Cuando mi hijo pequeño se porta mal le castigo quitándole el móvil o el patinete, a partir de ahora castigaré a mi hijo haciéndole ver partidos del Getafe", expresó muy molesto.

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No dudó en decir que "esto no puede ser más horroroso" y quiso remarcar que "esto es fútbol y la gente paga para ver espectáculo, que la pelota ruede", algo que no hace el Getafe de Bordalás: "Juegan al antifútbol. Es muy aburrido".