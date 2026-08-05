Jota Jordi se mofa del Atlético de Madrid por Julián Álvarez: "Quiero ver la cara de Gil Marín..."

Empieza la cuenta atrás para el fichaje de Julián Álvarez por el FC Barcelona. El club azulgrana quiere contar sí o sí con el delantero argentino para esta temporada y ayer Deco viajó hasta Madrid juntamente con Joao Amaral para tener una cumbre con Fernando Hidalgo, representante del futbolista, según pudo saber SPORT.

Cuando parecía que el fichaje se había enfriado, el director deportivo del Barça ha dado un vuelco radical a la situación y se ha puesto manos a la obra para cerrar la incorporación cuanto antes, aunque es consciente de que no será nada fácil, especialmente porque el Atlético de Madrid no quiere vendérselo al conjunto azulgrana.

El objetivo de la reunión es claro: seguir trazando la estrategia de una operación que continúa siendo la gran prioridad para el Barça, sobre todo tras la marcha de Robert Lewandowski y la posible baja de Ferran Torres al Paris Saint-Germain.

La situación se empieza a calentar, justo cuando el delantero argentino está a punto de regresar a la disciplina del Cholo Simeone, debido a que su vuelta a los entrenamientos está prevista para el lunes 10 de agosto, un día después del último amistoso que tienen contra el Manchester City.

Cabe recordar que el Atlético de Madrid se mofó del conjunto azulgrana a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, cuando empezaban los rumores de que Julián quería irse. El club decidió emitir el siguiente mensaje: "En los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos...".

Julián Álvarez, durante el partido contra Suiza / EFE

Jota Jordi se cachondea del Atlético de Madrid

El posible fichaje del delantero argentino está en boca de todos y Jota Jordi, colaborador de 'El Chiringuito', no dudó en compartir su opinión al respecto en su cuenta de X.

Jota Jordi, tajante con el Atlético de Madrid / SPORT

El colaborador del programa de Mediaset no dio crédito con la gestión del Atlético de Madrid y apuntó a un directivo: "Quiero ver la cara de Gil Marín cuando hable con Simeone, el día 10, después del primer entreno, sobre todo cuando le diga que solo tiene a Sorloth".

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Por último, el tertuliano de 'El Chiringuito' aseguró que el delantero argentino se presentará el 10 de agosto: "Es un gran profesional".