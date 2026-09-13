La prensa alucina con Xavi Espart: "Cuando el Barça tiene la pelota es un centrocampista más"

Xavi Espart se estrenó como goleador con el Barça. El joven lateral, nacido en el Maresme, en Vilassar de Mar, marcó el primer gol del Barça en el Ciutat de València. Espart recogió un balón por dentro, en la frontal, y tras un recorte, la cruzó a la perfección para que Mathew Ryan no pudiera llegar.

Fue el primero en su cuenta particular. La gran apuesta de Flick porque, hasta el momento, lo ha jugado absolutamente todo. Los 90 minutos en los cinco partidos ligueros, a pesar de tener solamente 19 años. El lateral está siendo una de las grandes sensaciones esta temporada y llegó la guinda del pastel que tanto soñaba: mirada a la cámara y beso al escudo en la celebración.

En el último partido de Champions, Flick alineó a Cancelo y tiene pensado rotar en los siguientes partidos, antes del parón de selecciones. Sin embargo, parece ser que la competición liguera tiene nombre y apellidos: Xavier Espart Font.

Las reacciones al partidazo de Espart

En la prensa, no se habló de otra cosa durante la primera parte. Jota Jordi, tertuliano de 'El Chiringuito', se emocionó con la primera parte del lateral: "Que bonito ver esto. Tengo ganas incluso de llorar", decía emocionado. Jota Jordi, también es del Maresme, de Cabrils, y muy del Barça, orgulloso del rendimiento de la cantera.

Jordi Martí, por su parte, en la SER, incluso afirmó que el lateral forma parte ya del denominado 'once de gala'. "Fijate que Espart se ha instalado en la izquierda. Se ha beneficiado de su talento, ambición y de que Balde no está al 100%. Encontró una brecha y la está aprovechando. En el once de gala está Xavi Espart".

Xavi Espart celebra su gol en el Levante-Barça / Movistar+ LaLiga

Lobo Carrasco, en El Chiringuito, afirmó que: "Con Espart tenemos un jugador más. Cuando el Barça tiene la pelota es un centrocampista más" y Dani Senabre, en X; valoró la eficacia del equipo. "El Barça saca de centro, toca el balón todos y cada uno de los jugadores y acaba en gol de Espart sin que el Levante haya podido dar ni un solo pase en 5 minutos. Posesión de 98% del Barça", decía.

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Tras el gol, el Barça pisó el acelerador y llegó el segundo tanto en el minuto 19 de partido. Raphinha se marchó de Ryan y le cedió un pase de gol a Lamine, que marcó sin portero.