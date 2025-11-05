Jota Jordi, explota contra la UEFA tras el gol del Brujas: "No me creo nada, no ponen ni una repetición"

FC Barcelona y Brujas se enfrentan este miércoles por la noche en el Estadio Jan Breydel, correspondiente en la Jornada 4 de la Liga de Campeones. Desde los primeros minutos, el encuentro mostró mucha intensidad, aunque los azulgrana comenzaron con un susto temprano, ya que Nicolò Tresoldi abrió el marcador para el equipo belga en el minuto 6.

El tanto llegó tras un error defensivo del Barça. La línea de atrás del conjunto de Hansi Flick se adelantó demasiado, dejando espacios entre el centro del campo y la defensa. El Brujas no dudó en aprovechar esas fisuras y lanzó un ataque rápido que terminó con el 1-0 a favor del equipo local.

La UEFA no mostró ninguna repetición

La jugada generó polémica, ya que la UEFA no ofreció repetición del gol en la transmisión oficial. Los detalles del tanto fueron complicados de seguir, debido a que la posición de Balde y de Koundé parecía al límite del fuera de juego, lo que aumentó la tensión entre los aficionados.

Jota Jordi, colaborador de El Chiringuito, no tardó en criticar la falta de imágenes. “No me creo nada. Con los millones que se gasta la UEFA y no pone ni una repetición”, comentó visiblemente enfadado, mostrando el descontento de muchos seguidores ante la ausencia de claridad en la jugada.

A pesar de que el partido llevaba ya 18 minutos, la realización continuaba sin mostrar ninguna repetición del gol del Brujas, dejando a los espectadores pendientes de la decisión arbitral. La incertidumbre sobre el fuera de juego generó un ambiente de tensión y debate entre los aficionados.

El gol, que se encontraba en una posición muy ajustada, mantuvo a todos en vilo y puso a prueba la concentración defensiva del Barça, que tendrá que ajustarse rápidamente si quiere remontar y mantener opciones de sumar puntos importantes en esta fase de grupos, tras el 2-1 del Brujas.

La reacción del Barça será clave para definir el rumbo del partido antes del final de la primera mitad.