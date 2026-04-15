Jota Jordi explota contra la UEFA tras el Atlético-Barça: "Ha sido una eliminatoria robada"

El FC Barcelona perdió 0-2 ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League en el Camp Nou, en una eliminatoria marcada por la polémica arbitral. Desde el entorno azulgrana denunciaron el criterio del colegiado en varias acciones clave que, según consideran, condicionaron el resultado final.

Pese a la dificultad, los culés afrontaron la vuelta con la intención de lograr una remontada histórica. El equipo reaccionó con intensidad y en el minuto 24 ya había igualado el 0-2 de la ida, lo que devolvía la esperanza. Sin embargo, un gol de Lookman en el minuto 31 volvió a poner cuesta arriba la clasificación, obligando al Barça a marcar un tanto más que finalmente no llegó.

Al final del partido, Jota Jordi mostró su indignación en redes sociales con mensajes como "UEFA tramposos" o "Esto es la UEFA de Ceferín, el amigo de Florentino, la que no pita dos penaltis, expulsa a dos del Barça y no expulsa a Koke".

Además, compartió publicaciones en las que se calificaba la eliminatoria como un "escándalo", señalando decisiones como la no expulsión de Koke, la amarilla perdonada a Le Normand, el penalti no pitado de Pubill, ni el de Llorente a Olmo. Además, aseguraba que Musso "le revienta la nariz a Fermín y no pasa nada".

Ya en 'El Chiringuito', el colaborador fue aún más contundente al analizar lo sucedido: "Ha sido una eliminatoria robada, no solamente un partido", afirmó, insistiendo en que el criterio arbitral fue determinante.

También criticó cómo se gestionaron las amonestaciones, destacando que el Atlético de Madrid había hecho 42 faltas en toda la eliminatoria y que solamente había recibido tres tarjetas amarillas. Además, señaló que en este último partido no recibió ninguna.

Jota Jordi puso especial énfasis en varias jugadas polémicas, asegurando que "hay dos penaltis que más claros no pueden ser", en referencia a la mano de Pubill en la ida y a una acción sobre Fermín en la vuelta. Sobre esta última, fue especialmente duro: "Le han destrozado la cara y no pita penalti. ¿Qué más tienen que hacer?".

El tertuliano no dudó en cargar contra la UEFA, afirmando que este tipo de situaciones "siempre le pasan" al Barça en Europa: "Con Čeferin a la cabeza, el Barça lo va a tener muy complicado".

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Además, el catalán mencionó que el propio organismo europeo publicó un comunicado el mismo día del partido "en contra del Barça", lo que, en su opinión, añade aún más controversia a una eliminatoria que seguirá dando que hablar en los próximos días.