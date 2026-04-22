BARÇA
Jota Jordi estalla contra Koundé: "Ya esta bien la bromita de temporada de Koundé"
El comentarista de El Chiringuito carga con dureza contra el defensa del Barça tras una falta polémica en plena jornada 33 de Liga ante el Celta de Vigo
El Barça se ha enfrentado al Celta de Vigo en la jornada 33 de la Liga cuando una jugada aparentemente inofensiva ha terminado convirtiéndose en un foco de debate en El Chiringuito Inside.
En un ataque azulgrana que parecía bien encaminado, el Celta recuperó el balón y salió al contragolpe. Jules Koundé, obligado a retroceder a toda velocidad, se cruzó con Javi Rueda y el árbitro señaló una falta del defensa francés que dejó perplejos a varios analistas.
Según Lobo Carrasco, la acción no debía haber sucedido. A su juicio, Koundé tenía "la posición ganada" y solo necesitaba "extender un poco los brazos" para proteger la posesión.
Flick protesta y Carrasco señala la inocencia del defensa
Hansi Flick reaccionó de inmediato desde la banda, reclamando una falta previa a favor del Barça en el inicio de la disputa.
Sin embargo, Carrasco no ha compartido esa visión. El analista ha insistido en que no habría señalado infracción a favor del Barça porque, en su opinión, Koundé fue demasiado blando en la acción. "En este caso, el jugador del Barça es muy inocente", ha rematado.
La jugada, lejos de quedar en una simple interpretación arbitral, abrió un debate más profundo sobre la actitud del defensa en momentos decisivos.
La indignación de Jota Jordi: "Ya está bien la bromita de temporada"
El más contundente fue Jota Jordi, que no escondió su frustración en directo. Visiblemente molesto, lanzó un mensaje directo al jugador azulgrana: "Ya basta, Koundé. Ya está bien la bromita de Koundé. Ya está bien la bromita de temporada de Koundé. Ya está bien. Ni se enfada, ni se molesta. Al menos pon cara de enfadado por lo que acaba de pasar, de que te importa. Le da igual todo".
Sus palabras reflejaron un malestar acumulado por lo que considera una falta de carácter del defensa en acciones que pueden condicionar partidos importantes.
Un episodio que reabre el debate sobre el rendimiento del francés
La falta señalada a Koundé no solo ha generado una pequeña polémica arbitral, sino que ha vuelto a poner bajo la lupa su rendimiento y su actitud en momentos clave.
Entre la interpretación técnica de Carrasco, la protesta de Flick y la explosión emocional de Jota Jordi, la jugada se ha convertido en las dudas que rodean al defensa en una temporada irregular.
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