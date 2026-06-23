Jota Jordi estalla contra el Atlético de Madrid por Julián Álvarez: "Están mintiendo"

Julián Álvarez ya no podía aguantar más las ganas y decidió hablar tras la victoria de Argentina contra Austria (2-0). En zona mixta, el delantero del Atlético de Madrid expresó que "lo mejor para todos es una transferencia" y anunció que ya ha hablado con el club colchonero, pues desea "cumplir su sueño". Unas declaraciones que están dando la vuelta al mundo.

En 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, analizaron las palabras del atacante argentino y el colaborador Jota Jordi compartió la última hora del caso Julián Álvarez. En primer lugar, el tertuliano expresó que "tanto el futbolista como su familia lo están pasando mal", siendo uno de los motivos por los que decidió pronunciarse sobre su futuro.

El colaborador de 'El Chiringuito' aseguró que el argentino "se siente muy decepcionado con el Atlético de Madrid, especialmente con Gil Marín", debido a que en febrero ya le comentó que quería marcharse del club. Por esta razón, no entiende como la directiva "se sorprenda de todo esto".

Jota Jordi quiso dejar claro que desde el Atlético de Madrid "están intentando dejar mal al jugador, cuando los que lo están haciendo muy mal y los que están mintiendo desde febrero son ellos".

En ese instante, el tertuliano de 'El Chiringuito' volvió a remarcar que el delantero argentino lo está pasando realmente mal, especialmente "por culpa de gente que está dentro del club, que le han prometido distintas cosas y no las están cumpliendo".

Julián Álvarez, delantero de Argentina / EFE

El colaborador recordó que ya avanzó el pasado 3 de junio que Julián Álvarez se iba a pronunciar sobre su futuro antes o durante el Mundial 2026, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá. El principal motivo por el que lo hizo es que "ha llegado a su límite", según contó Jota Jordi en el programa de Mega.

No dudó en decir que el jugador del Atlético de Madrid "quiere jugar en el FC Barcelona", cosa que el el club colchonero tendría que aceptar de una vez por todas. En cambio, de compartir mensajes a través de X, antes conocido como Twitter, burlándose del Barça y del Real Madrid por querer fichar al atacante argentino.

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"Si fuesen un club grande, dirían que no quieren tener en la plantilla a un jugador que no quiera estar con ellos. Y la solución es fácil: vender al futbolista", concluyó.