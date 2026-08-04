FC BARCELONA
Jota Jordi dice lo que todo el mundo piensa de las polémicas declaraciones de Ferran Torres: "Ha hecho lo mismo que Julián Álvarez"
El colaborador de 'El Chiringuito' ha compartido su punto de vista al respecto a través de su cuenta de X
Está siendo el verano de Ferran Torres. El futbolista del FC Barcelona fue el autor del gol que dio la segunda estrella a España y ahora está dando mucho de qué hablar por su futuro, pues pinta cada vez más lejos del club azulgrana, con quien tiene contrato en vigor hasta 2027. Además, ayer el atacante de Foios dio varias declaraciones en su gira por Estados Unidos que no han gustando para nada al barcelonismo.
El delantero valenciano otorgó unas palabras en exclusiva al medio 'Sportico', donde aseguró que si el Barça quiere que realmente me quede "tienen que demostrármelo". Sobre el interés del Paris Saint-Germain, Ferran fue claro: "Bueno, siempre que te quieran estos equipos es bueno". El medio de comunicación decidió borrar las declaraciones del atacante, pero ya están circulando por todas las redes sociales.
El futbolista del FC Barcelona también concedió una entrevista a la 'CNN', donde, de nuevo, se sinceró sobre su futuro: "Lo único que sé es que el 12 de agosto tengo que estar ahí y volver a entrenar. Veremos qué pasa".
Es consciente de que el conjunto de Luis Enrique lo quiere, por lo que expresó que "en el fútbol todo puede cambiar en un minuto. Tengo que estar listo para todo. Intento pensar en qué es lo que me hará más feliz a mí, solo esto, y a mi familia".
La opinión de Jota Jordi, al descubierto
Las declaraciones del atacante de Foios están en boca de todos, y una de las personas que ha querido compartir su punto de vista al respecto fue Jota Jordi, colaborador de 'El Chiringuito', a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter.
El tertuliano del programa presentado por Josep Pedrerol ha empezado diciendo que "Ferran Torres ha hecho lo mismo que Julián Álvarez. Hablar". Una situación que comprende completamente, debido a que "está en su derecho".
Sin embargo, el colaborador de 'El Chiringuito' ha querido dejar claro cuál es la diferencia entre el Barça y el Atlético de Madrid: "Ahora mira la diferencia entre clubs a la hora de reaccionar".
Sobre si el delantero del Atlético de Madrid acabará fichando por el conjunto azulgrana, Jota Jordi fue contundente: "Hay partido, pues el Barça quiere a Julián y Julián quiere venir al Barça".
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