Jota Jordi destapa qué hay detrás del caso Julián Álvarez: "Gil Marín y el Cholo se lo prometieron en febrero"

El futuro de Julián Álvarez sigue en el aire tras varias semanas de rumores sobre su posible salida del Atlético de Madrid. El delantero argentino ya dejó clara su intención durante el Mundial, cuando aseguró que quería cambiar de aires: "Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño".

Desde ese momento, el Barça se ha posicionado como el principal candidato y llegó a presentar una oferta de 100 millones de euros. Sin embargo, el Atlético se ha mantenido firme en su negativa a negociar y tanto Miguel Ángel Gil Marín como Simeone han insistido públicamente en que Julián no está en venta.

Desde entonces se ha hablado mucho sobre el tema, pero la operación no ha avanzado y el argentino continúa siendo jugador rojiblanco. Jota Jordi ha asegurado en redes sociales que se acercan unos días clave para resolver el culebrón: "Hoy es el día en que Julián está citado para iniciar la pretemporada. Acudirá con profesionalidad como siempre ha hecho con el club".

Simeone y Julián Álvarez / EFE

Según el catalán, el futbolista pidió hace diez días una reunión con Miguel Ángel Gil Marín para hablar sobre su situación y recibió una respuesta contundente por parte del dirigente: "No hay nada que hablar, nos vemos el día 10".

Jota Jordi considera que ahora ha llegado el momento de que Gil Marín dé la cara y recuerda que Julián no busca generar ningún conflicto con el Atlético: "Es un buen chico, no es problemático, no quiere malos rollos y está agradecido al club".

El catalán también apunta a una supuesta promesa que Gil Marín le habría hecho al jugador el pasado mes de febrero: "Tan solo tiene un sueño, que se le prometió tanto Gil Marín como El Cholo en febrero, y quiere cumplirlo. Tiene la palabra del jefe y entiende que dialogando, siempre desde la educación y el respeto, las cosas se arreglarán".

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Además, Jota Jordi también recuerda que Simeone ha defendido en varias ocasiones que no quiere jugadores que no quieran estar en el Atlético: "No será bueno para el club tener, no solo a Julián, si no a cualquier jugador que no podrá dar el 100% porque no es feliz allí. La lógica y las personas deben estar por encima de todo".