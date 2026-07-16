Jota Jordi alucina con el tuit del Atlético de Madrid por ser el club con más jugadores en la final del Mundial: "Y te quedas a 30 puntos del Barça"

Quedan aún varios días para la final del Mundial 2026, que se disputará en el MetLife Stadium, pero el ambiente ya se respira por todos lados. La selección de Luis de la Fuente es la candidata a alzar la Copa del Mundo después de vencer a la máxima favorita: Francia.

Enfrente tendrá a Argentina, una selección que ha ido claramente de menos a más. En su camino hacia la final se ha medido a rivales de menor entidad, como Cabo Verde, Egipto y Suiza, antes de dar un golpe sobre la mesa en las semifinales frente a Inglaterra.

Hace unas horas, el Atlético de Madrid compartió un mensaje a través de X, antes conocido como Twitter, donde anunció que el conjunto rojiblanco "será, por tercer Mundial consecutivo, el club con más jugadores en la final".

"Además, firmaremos la mayor representación de un equipo en una final de la Copa del Mundo desde Italia 1934 y la mayor presencia de un club español en el partido por el título en toda la historia", compartió el 'CM' del Atlético de Madrid.

El portero francés Mike Maignan sale a detener un remate de Álex Baena en la semifinal del Mudial en Dallas. / SHAWN THEW / EFE

Los jugadores del Atlético de Madrid que disputarán la final son: Alejandro Grimaldo, Marc Pubill, Álex Baena, Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Thiago Almada, Juan Musso y Nicolás González. En total, habrá diez futbolistas.

El mensaje compartido por el club rojiblanco no pasó desapercibido para Jota Jordi, colaborador de 'El Chiringuito', que no dudó un instante en decir: "Y si los juntas... quedas a 30 puntos del Barça y llevas año sin ganar nada".

Tiene claro cuál es el problema del equipo madrileño: el Cholo Simeone. "Quizás habría que analizar el técnico que tenéis, que, por cierto, es el que más cobra de todo el mundo".

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Por último, el colaborador de 'El Chiringuito' avisó a la afición rojiblanca: "A ver si será que las estrellas se quieren ir siempre por esto".