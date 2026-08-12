Josué Caicedo firma su contrato, ya se entrena con el Barça Atlètic y podría debutar este sábado

Josué Caicedo ya puede decir oficialmente que es jugador del Barça Atlètic. El lateral ecuatoriano de 18 años ha firmado este miércoles su contrato con el club blaugrana después de completar sus primeros entrenamientos a las órdenes de Juliano Belletti. Un paso que pone fin a una espera de casi un mes marcada por los problemas burocráticos que retrasaron su llegada desde Ecuador.

El futbolista ya había pisado el martes por primera vez la Ciutat Esportiva Joan Gamper y se había ejercitado junto a sus nuevos compañeros. Este miércoles se ha vuelto a ejercitar por la mañana y, posteriormente, ha formalizado su incorporación en las oficinas de la Ciutat Esportiva junto al director del Fútbol Formativo, José Ramón Alexanco. Después de estampar su firma, Caicedo ha posado por primera vez con la camiseta del Barça que defenderá esta temporada.

Un mes de espera que ya ha quedado atrás

El fichaje del ecuatoriano se anunció oficialmente el pasado 13 de julio, pero su incorporación a la dinámica del filial se fue retrasando por cuestiones burocráticas. El Barça esperaba que pudiera comenzar a trabajar con Belletti el 20 de julio, pero Caicedo tuvo que permanecer en Ecuador hasta resolver todos los trámites necesarios para viajar a Barcelona.

Finalmente, aterrizó en la capital catalana el lunes por la noche y apenas necesitó unas horas para ponerse manos a la obra. El martes conoció a Belletti y al resto del vestuario y completó su primera sesión con el filial. Ahora, con la firma ya realizada, el lateral empieza a recuperar el tiempo perdido.

Un lateral con vocación ofensiva

Caicedo llega procedente de LDU Quito en calidad de cedido, con una opción de compra de 2,5 millones de euros que podría convertirse en obligatoria si se cumplen determinados condicionantes. El Barça tiene depositadas expectativas en un futbolista que destaca especialmente por su potencia física, velocidad, capacidad de reacción y vocación ofensiva. Un perfil de lateral moderno, con capacidad para incorporarse al ataque y generar peligro en campo rival.

El propio Caicedo explicó a su llegada a Barcelona que su gran objetivo es triunfar de blaugrana y alcanzar algún día el primer equipo. Su referente, además, está muy claro: Alejandro Balde, precisamente uno de los laterales que mejor representa ese perfil ofensivo que el ecuatoriano quiere desarrollar.

Josué Caicedo ejercitándose con el Barça Atlètic / FCB

Posible debut este sábado

El calendario puede ofrecerle una oportunidad prácticamente inmediata. El Barça Atlètic se enfrenta este sábado al CE L’Hospitalet a las 19.00 horas en la Feixa Llarga, en un nuevo amistoso de preparación. Después de haber completado ya sus primeras sesiones, Caicedo podría disponer de sus primeros minutos como blaugrana si Belletti considera que está preparado para participar en el encuentro.

Sería el primer paso sobre el césped de un jugador que llega al filial con el objetivo de adaptarse al fútbol español y demostrar desde el primer momento por qué el Barça decidió apostar por él.