Josep Vila, presidente de la Asamblea Nacional Catalana: "Queremos asistir al partido y lucir con toda dignidad y orgullo la estelada"

Esta noche, en el Spotify Camp Nou, no va a haber homenaje a los campeones de la selección española. Una decisión que ha comunicado el FC Barcelona a raíz de los violentos hechos ocurridos en Elche, donde un joven fue brutalmente agredido por la Policía Nacional justo después de que le arrebataran la bandera estelada que llevaba el aficionado azulgrana.

Un gesto que, acompañado de los cánticos xenófobos en el Metropolitano, ha indignado a una gran parte no solo del barcelonismo, sino también de la población catalana. El Barça hizo un comunicado condenando los hechos, que atentan contra la libertad de expresión.

A raíz de esta decisión, y en señal de protesta, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) anunció que iba a repartir 10.000 banderas esteladas en el exterior del Spotify Camp Nou, con motivo del partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club.

La entidad hizo un llamamiento a todos los aficionados azulgranas para llenar de 'estelades' el Camp Nou. "La policía española y colonizadora zurra a menores independentistas y requisa esteladas, mientras escuchamos cánticos de "Puta Cataluña" en los estadios. La mejor respuesta: ¡independencia!", decían.

"Queremos aplaudir la decisión de no hacer el homenaje"

El Barça va más allá de un club, arraigado en la sociedad catalana. Es por eso que se prepara una acción para esta noche, aunque el presidente de la ANC no lo confirma. "En principio, es posible que haya una acción dentro del campo. Pero, básicamente, nuestra acción es repartir 10.000 esteladas para garantizar que todo el mundo que la quiera llevar pueda tenerla de forma fácil", decía Josep Vila en los micrófonos de SPORT.

"En referencia al FC Barcelona, desde la ANC queremos aplaudir su decisión de no hacer el homenaje a una selección que no es la nuestra, que representa y que nos niega tener la propia selección nacional. Desde esta perspectiva, aplaudimos el gesto de Joan Laporta y el gesto que ha hecho el FC Barcelona", añadía Josep Vila, a raíz del comunicado.

"Queremos asistir al partido y lucir con toda dignidad y orgullo la estelada, que es un símbolo de libertad de nuestro pueblo. Ante esta situación de catalanofobia y de xenofobia injustificada, y de violencia injustificada, pensamos que la mejor respuesta es llenar los estadios de esteladas, y no solamente el Spotify Camp Nou. Hacemos una llamada para que lo hagan en el resto de estadios y lucirla tal y como sea posible", terminaba.

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Todo el mundo está ahora expectante ante lo que suceda en el Spotify Camp Nou. Eso sí, las banderas ondearán el cielo y toda la gradería.