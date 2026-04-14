Josep Pedrerol se moja sobre el posible penalti a Fermín: "No lo entiendo"

Los jugadores del FC Barcelona estaban convencidos de que iban a remontar al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, y así lo demostraron en los primeros minutos de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El conjunto de Hansi Flick salío con todo y, a los cuatro minutos, Lamine Yamal adelantó al Barça tras aprovechar un error garrafal de Clément Lenglet.

El de Rocafonda se quedó mano a mano contra Musso y no falló con una definición perfecta. Minutos después, Ferran Torres igualó la eliminatoria tras un remate excelente. Sin embargo, Lookman chafó los planes del Barça después de meter la primera ocasión que tuvo. Tras la expulsión de Eric Garcia, la remontada se quedó en nada y murió en la orilla.

El partido del Barça está en boca de todos y desde 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, están reaccionando a las jugadas más polémicas del encuentro.

Una de las cosas que dará mucho de qué hablar es el posible penalti de Fermín con el 0-2. El futbolista de El Campillo tuvo que abandonar el campo tras chocar contra Musso, en una jugada que pudo acabar en gol. Al instante, Pedrerol fue tajante: "Es penalti claro".

Sin embargo, Paco Buyo frenó en seco al presentador de 'El Chiringuito' para decir: "¿Cómo va a ser penalti eso?". A lo que respondió Pedrerol: "Le va a llamar el VAR porque es penalti de libro".

En ese instante, en el directo se escuchó una voz que dijo: "La UEFA va en contra del Barça". Por otro lado, José Luis Sánchez no dudó en decir que no era penalti, ya que Musso no puede desaparecer de la jugada.

"La realidad es que acaban de echar a un jugador del Barça del campo, eso es penalti. No lo entiendo. Mira la cara de Flick, eso es penalti. ¡Es penalti!, señaló.

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En cambio, Rafa Guerrero alucinó con la decisión de Clément Turpin: "Penalti claro, ya que es una salida totalmente temeraria".