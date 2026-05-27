Josep Pedrerol y Lobo Carrasco se enzarzan en directo por el Barça: "¡Pero si eres tú!"

La convocatoria de Luis de la Fuente para la selección española sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo por la ausencia de jugadores del Real Madrid en la lista. El tema salió durante el debate de 'El Chiringuito' y terminó provocando un enfrentamiento entre Josep Pedrerol y Lobo Carrasco mientras hablaban sobre el Barça, la Masía y la importancia de aportar futbolistas a la selección.

Todo empezó cuando el exfutbolista defendía la importancia de que el Barça siga sacando jugadores para la selección. "Yo ficho gente que pueda llevar a la selección también", comentó, insistiendo en que para él la Masía "no puede salir nunca de la ecuación".

El presentador quiso llevar el debate hacia otro terreno y le lanzó una pregunta muy directa: "Si puedes fichar a los mejores, sean de Brasil, Argentina, Venezuela o Colombia, ¿tú fichas al mejor o pides el DNI?". Lobo respondió manteniéndose firme en su postura: "Yo ficho a los mejores con la Masía".

Pedrerol insistió en que el contexto económico del Barça ha tenido mucho que ver en el protagonismo de los jóvenes canteranos en los últimos años. "Si el Barça hubiese podido fichar a cuatro o cinco jugadores, ¿de la Masía habrían jugado tantos como ahora?", preguntó. Lobo acabó reconociendo que "probablemente no tantos".

La conversación empezó a calentarse todavía más cuando aparecieron los nombres de Dani Olmo y Nico Williams. Después de que el exjugador dijera que Dani Olmo "es nuestro", el periodista le preguntó directamente por Nico: "¿Y Nico Williams era tuyo?". El exazulgrana respondió rápido: "Ya te dije que él no vendría".

Ahí llegó uno de los momentos más tensos de la noche, ya que Pedrerol dejó caer: "¿Por qué? ¿Porque era vasco?". El comentario no sentó nada bien a Lobo Carrasco, que reaccionó inmediatamente: "No, no. Pero veis, ya estáis con la política otra vez mezclándola. Yo la política con el balón no la quiero mezclar".

Pedrerol tampoco se quedó callado y le respondió con un "¡Pero si eres tú!". A partir de ahí, ambos comenzaron a discutir sobre la grandeza del Barça y también sobre la comparación constante con el Real Madrid.

"El Barça es grande por la Masía y por tener a los mejores del mundo. Desde que los mejores del mundo no están, el Barça no gana una Champions. El Barça es la Masía, pero esa Masía es la que dice Flick que le faltan líderes para ganar la Champions. Con lo cual, Lobo, hay un problema. La Masía da la selección a muchos jugadores, pero Flick pide jugadores con personalidad de fuera de la Masía para ganar Liga de Campeones", afirmó el presentador.

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Sin embargo, Lobo defendió el peso del club azulgrana en la selección española y terminó dejando otra frase contundente: "El Barça es el más grande. Cuando vean el Mundial dirán Barça, Barça, Barça".