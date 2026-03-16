Josep Pedrerol frena en seco a José Luis Sánchez por sus críticas a las elecciones del Barça y a Laporta

Nuevo triunfo para Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. El catalán volvió a imponerse con claridad en las urnas tras conseguir 32.934 votos, lo que supone el 68,18% del total, muy por delante de Víctor Font, que logró 14.385 votos (29,78%).

Aunque Laporta ha ganado las elecciones, no tomará posesión del cargo hasta el 1 de julio de 2026, momento en el que comenzará oficialmente su nuevo mandato al frente del club azulgrana. El periodo presidencial se extenderá hasta el 30 de junio de 2031.

El resultado de las elecciones y algunas imágenes de la jornada también se comentaron en 'El Chiringuito', donde varios tertulianos debatieron sobre el ambiente vivido durante las votaciones.

Uno de los más críticos fue José Luis Sánchez, que cuestionó algunas imágenes protagonizadas por Laporta durante el día electoral: "Yo creo que es una cuestión de respeto y saber estar, y de tener cierta educación con tu oponente y con la otra candidatura e incluso con la institución", comenzó explicando.

El periodista quiso ir más allá y dejó caer que, en su opinión, ciertas escenas no eran las más apropiadas para un proceso electoral: "Creo que si esto lo convertimos todo en un circo, en un proceso democrático que eran las elecciones del Fútbol Club Barcelona…", empezó a decir antes de terminar su argumento.

En ese momento intervino rápidamente Josep Pedrerol, que no estuvo de acuerdo con sus palabras y le frenó en seco: "No se habla de un circo para hablar de las elecciones de la presidencia. Ha sido una campaña espectacular, una mañana y un día de barcelonismo puro".

Sánchez trató de continuar su explicación: "No, no, no. Josep, no me has dejado acabar", protestó, mientras Pedrerol insistía en su postura: "Eso de circo me ha parecido excesivo".

Para defender su argumento, el colaborador puso un ejemplo político y comparó la situación con unas elecciones institucionales: "Yo no veo en las elecciones de Castilla y León a Mañueco saltando con los interventores ni controlando el voto de la gente que llegaba".

A partir de ahí, el periodista insistió en que, desde su punto de vista, la situación no perjudica precisamente al Real Madrid: "Si vosotros preferís esto para vuestro Barcelona, fenomenal. Yo digo que esto es bueno para el Madrid. Si Laporta está en el Barcelona, creo que es bueno para el Madrid".

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José Luis Sánchez volvió a centrarse en la imagen institucional del club catalán y en el papel que debería tener un presidente durante una jornada electoral: "Pero creo que para la imagen del Barcelona ver a un presidente votando delante de las urnas y pendiente del voto de la gente… Que sí, que la jornada ha sido espectacular, nadie lo pone en duda, pero un presidente de un fútbol tan comercial no debería estar ahí controlando el voto".