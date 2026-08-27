Josep Pedrerol estalla tras la decisión de Laporta: "Ha cedido a las presiones"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, anunció este miércoles la cancelación del acto previsto en el Spotify Camp Nou para homenajear a los jugadores azulgranas campeones del mundo con la selección española. "Hemos decidido que no se hará. No se da el contexto ni el entorno. El fútbol tiene que unir y no generar enfrentamientos", afirmó Laporta al justificar la suspensión.

La decisión llega después del incidente vivido en Elche, donde un aficionado del Barça que portaba una estelada fue reducido por la policía. Según el club, el clima político y social alrededor del caso hacía inadecuado celebrar un acto institucional en el estadio.

Pedrerol carga contra Laporta

En El Chiringuito, Josep Pedrerol reaccionó con contundencia a la noticia y acusó al presidente azulgrana de ceder ante presiones externas. El periodista calificó de "ridículo" que los campeones del mundo "salgan mañana al campo como a escondidas" y lamentó que no puedan celebrar el título con la afición culé.

Pedrerol asegura que históricamente ha defendido a Laporta, pero que esta vez el presidente "se ha asustado" y ha actuado condicionado por el clima político: "Este Laporta ha cedido las presiones. Laporta ahora es un político. No, es político."

El presentador insistió en que el presidente del Barça "no es representante de la ANC ni de ningún movimiento independentista", sino de todos los socios que le votaron, "independentistas y no independentistas".

Para Pedrerol, la decisión rompe esa transversalidad: "Hasta ahora Laporta era el presidente de todos, ya se ha convertido en el presidente de unos catalanes independentistas, de la mayoría."

El origen de la polémica

Pedrerol vinculó directamente la cancelación del homenaje con el incidente de Elche: "A raíz de lo ocurrido con un aficionado del Barça que iba con una estelada y que fue reducido por la policía, pues Laporta ha decidido que no haya homenaje. Por ese motivo, los campeones del mundo no podrán celebrar el título de España con la afición."

El periodista continuó su 'speech' contrastando la situación con la celebración vivida en el Santiago Bernabéu, donde Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal festejaron juntos el título mundial ante la afición del Real Madrid: "Qué bonito hoy en el Bernabéu, con Cucurella celebrando el título, diciéndole a Oyarzabal que se acercara para celebrar los dos la victoria de España."

Finalmente, cerró su intervención con una advertencia: "Cuando la política se mete en el fútbol tenemos un problema."