Josep Pedrerol corta en seco a este tertuliano de 'El Chiringuito' por culpa de Lamine Yamal

El FC Barcelona continúa rindiendo a un gran nivel y ayer volvió a demostrarlo en el Carlos Belmonte frente al Albacete. El conjunto dirigido por Hansi Flick logró la victoria y selló su pase a las semifinales de la Copa del Rey. La gran noticia del encuentro fue la reaparición del mejor Lamine Yamal, que empieza a recuperar el nivel que mostró la pasada temporada.

La eliminatoria está dando mucho de qué hablar, especialmente por el rendimiento del de Rocafonda. Desde 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, analizaron el encuentro de los cuartos de final de la Copa del Rey.

No dudaron en hablar del gran nivel del extremo azulgrana, aunque Edu Aguirre aseguró que "Mbappé es 10 veces mejor que Lamine", una declaración que no pasó desapercibida para Pedrerol, que cortó de raíz el debate alegando el gran nivel de juego que está llevando a cabo Lamine durante este inicio de 2026.

El presentador de 'El Chiringuito' fue tajante: "A mí me dicen en este campo juega Lamine Yamal y en ese Mbappé, y yo voy a ir a ver a Lamine Yamal. Me encanta Mbappé, pero me gusta más Lamine Yamal". En ese instante, Edu Aguirre expuso que "no te entiendo. ¡Es increíble!", lo que respondió Pedrerol: "¡Cuánto daño os hace Lamine!".

Lamine Yamal celebra su gol contra el Albacete / Dani Barbeito

Más tranquilo, Pedrerol comentó que "es un error que nos dividamos", ya que "no puede ser la situación de que uno, porque defiende a Lamine Yamal, va en contra de Mbappé". Por ello, aseguró que "a mí me gusta el fútbol del de Rocafonda, pero no voy a despreciar nunca los goles de Mbappé, porque me parece un goleador increíble que marca desde cualquier posición".

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé (d) celebra tras marcar el 2-1 durante el partido de LaLiga que enfrentó al Real Madrid y al Rayo Vallecano. / Ballesteros / EFE

Sobre Mbappé, Pedrerol señaló que "me encanta", especialmente por "su forma de ser, el discurso, la madurez que tiene, siempre lo ha demostrado. Su frialdad en ocasiones también. El líder que está demostrando ser ahora. Los goles que marca. Soy fan de Mbappé".

En cambio, reconoció que a Lamine se le ha acusado de todo, incluso de que podría perderse por las compañías que frecuenta, pero subrayó que en este 2026 el jugador de Rocafonda está demostrando que ha madurado. "Lamine Yamal es una maravilla en todos los sentidos", comentó en 'El Chiringuito'.

Noticias relacionadas

"La madurez que transmite es increíble. Y con 16 años estaba jugando en el Barça. Se echaba el equipo en la espalda.¿Qué más queremos? Y juega ahora con una madurez. Le pitan, en todo el campo le pitan y no reacciona. ¿Por qué le pitan? Aplaudamos por su comportamiento, aplaudiéndole", sentenció.