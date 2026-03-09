Josep Pedrerol carga duramente contra Xavi Hernández: "Laporta lo ha conseguido"

Xavi Hernández ha agitado las elecciones del FC Barcelona después de poner en jaque mate a Joan Laporta al revelar a 'La Vanguardia' que Leo Messi podía haber regresado al club. No obstante, el expresidente del Barça tiró atrás su fichaje. "Laporta me dijo que no quería a Messi porque le iba a hacer la guerra y no se lo podía permitir", destapó.

Las declaraciones del exjugador y extécnico del Barça están dando mucho de qué hablar, y desde 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, analizaron sus palabras y cómo pueden afectar directamente a las elecciones, que se celebrarán el próximo 15 de marzo, coincidiendo con el partido del Barça ante el Sevilla en el Spotify Camp Nou.

El presentador de 'El Chiringuito' no se mordió la lengua al compartir su punto de vista al respecto, dejando claro que no se cree para nada las palabras de Xavi, especialmente cuando señala que se alegra por las victorias de Hansi Flick.

Más tarde, Pedrerol volvió a cargar duramente contra el exentrenador del Barça: "El fútbol que hacía era patético, ¿cómo que le ha engañado (Laporta)? Dimitió en deferido, lo estuvo aguantando y quédate, quédate... y el equipo hizo un ridículo espantoso".

Víctor Font contó con la presencia de Xavi Hernández / Valentí Enrich

Además, destacó que bajo la dirección de Xavi, Pedri no estaba alcanzando su máximo rendimiento, algo que ha logrado potenciar el entrenador alemán: "Flick lo recuperó". Además, no dudó en decir que "Laporta ha conseguido que Flick deje en evidencia a Xavi".

Tiene claro lo que tendría que hacer el de Terrassa: "Ya está, Xavi te toca decir: 'Enhorabuena a Laporta, que has puesto al mejor entrenador para el Barça".

"¿Qué ha hecho Laporta? Prescindir de Xavi después de que él dimitiese 3 veces, y poner a Flick. ¿Y cómo juega el Barça ahora? ¿Y cómo juega el Barça de la liga de Xavi del fútbol y del césped y del agua y no sé qué? Xavi, alégrete por este Barça, caray. Que Flick lo está haciendo muy bien", indicó en 'El Chiringuito'.

Noticias relacionadas

Sobre el posible regreso de Messi al Barça, Pedrerol fue rotundo: "Messi pudo vestir la camiseta culé, pero ¿qué sabes tú al respecto si no estabas en ninguno de los despachos, Xavi?".