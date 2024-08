Josep María Minguella: "El precio de Dani Olmo me parece una barbaridad"

Josep María Minguella (Guimerà, Lleida, 1 de junio de 1941) es conocido por su gran trayectoria como representante de futbolistas. Él fue el vínculo entre el Barça y jugadores que son historia del club. Maradona, Stoichkov, Romário, Rivaldo, Messi... Seguramente, sin Minguella, ninguno habría acabado brillando en el Camp Nou.

Retirado del negocio desde hace unos cuantos años, en el que sigue trabajando su hijo Junior, Minguella sigue muy de cerca la actualidad del Barça que, con Hansi Flick, arrancará una nueva etapa tras el adiós de Xavi Hernández.

Socio honorífico y compromisario, en los últimos años se ha mostrado preocupado por la situación del club de su vida. SPORT ha podido hablar con él para valorar la plantilla con la que trabaja el alemán y los fichajes que pueden llegar, así como el rumbo institucional que está cogiendo la entidad y las posibles diferencias con el Real Madrid de cara al próximo curso.

Una de las piezas clave de un equipo de fútbol es el entrenador. ¿Le gusta Hansi Flick?

Flick es un recurso. Se pasó de Koeman a Xavi, que lo fueron a buscar como 'salvador'. Parecía que si no venía Xavi, el Barça se moría, y ha estado en las dos partes de la ola. Ahora, traen a un entrenador con prestigio, al que hay que desearle que todo le vaya genial, pero que piensa que no sirve el estilo Barça, o por lo menos así lo ha dejado ver.

Yo no digo que no sea bueno, pero eso rompe con lo que se ha 'vendido' durante tantos años. El Barça tiene una plantilla confeccionada para jugar a un fútbol de toque y ahora viene un entrenador que impone un sistema físico y más agresivo. Puede que haya una etapa de adaptación difícil.

Hansi Flick y Joan Laporta, en una imagen de esta pretemporada / Valentí Enrich

¿Cree que la situación del club mejorará después de la temporada 2024-25?

Hace varios años que el Barça ha entrado en una dinámica de no hacer bien las cosas. La prueba es que el equipo ha bajado el nivel y el año pasado no se ganó nada, aunque es consecuencia del trabajo de los últimos años. La etapa Guardiola-Laporta fue espectacular, pero después de la salida de Guardiola el potencial del equipo ha sido cada vez menor.

El Barça entró en una dinámica de cambio de entrenadores, de ideas distintas, se fichaba sin seguir una línea determinada, coherente... También se ha cambiado bastante de secretario técnico. Así es difícil, pero espero que todo vaya bien.

¿Se podría haber hecho algo más para 'retener' a Guardiola?

Guardiola estuvo en mi despacho nueve años. Charlamos mucho, discutimos, pasamos de todo. Si algo tengo claro, es que es una persona de ideas muy concretas. Él decidió irse de entrenador, pero también fue él el que decidió irse de jugador, al Brescia, un equipo pequeño de Italia, mientras en el Barça era titular. Cuando era entrenador consideró que había terminó un ciclo y se fue.

Pasemos al gran atractivo del verano, el mercado de fichajes. El Barça ha cerrado el fichaje de Dani Olmo.

Dani Olmo no está mal. Es un buen jugador. Tiene buena técnica, calidad, antecedentes culés... Pero me parece una barbaridad el precio, 60 millones de euros, porque el Barça no tiene tanta necesidad en su posición, hay jugadores de sobras para ocupar 'su' espacio. Apreciando el nivel de Olmo, 60 millones de euros es exagerado para un fichaje que no es completamente decisivo. Si no juega Olmo, lo hará otro y no pasará nada.

Dani Olmo podría llevar el 10 en el Barça / EFE

Otro de los nombres importantes, no solo en la órbita Barça, es el de Nico Williams. ¿El club lo necesita?

Nico Williams es habilidoso, no está mal, pero el Barça necesita gol y Nico no es un goleador. La temporada pasada marcó solo cinco goles en Liga. No significa que sea un mal jugador, pero no es un goleador. Las grandes plantillas del Barça son aquellas que han tenido grandes goleadores.

Nico Williams no está mal, pero el Barça necesita gol Josep María Minguella — Exagente de futbolistas

Lewandowski ya no tiene la facilidad goleadora que tenía antes. El Barça ganó una Liga ganando demasiados partidos 1-0, y eso significa que falta gol. Eso es de equipo pequeño. Y el año pasado no ganamos nada. Necesitamos gol.

¿Le ilusionaría un ataque con Lamine y Nico en los extremos?

Me ilusionan los delanteros que deciden partidos. Lamine es una maravilla para su edad... ¿Pero cuántos goles ha metido esta temporada? Es muy joven y no se le puede dar la responsabilidad que se le da. Paciencia y que crezca. Seguramente será un 'crack', pero ponerle un equipo que no funciona a sus espaldas es arriesgado. Marcó cinco goles en Liga contra equipos como el Cádiz, el Granada... Es excelente técnicamente pero, como con Nico, no es un goleador.

El mural de Lamine Yamal y Nico Williams, en Barcelona / @eslicer y @konestiloart

Entonces... ¿Qué delantero debe fichar el Barça?

El Barça necesita a un goleador como Lautaro Martínez o Julián Álvarez, que lo ofrecí al Barça hace tres años. Me dijeron que tenía una cláusula de 20 millones de euros en el River Plate, y hablé con la gente del Barça, pese a estar ya retirado.

Julián era un goleador, pero el Barça prefirió a Ferran Torres. Que expliquen por qué. Josep María Minguella — Exagente de futbolistas

Al final, tras marear un poco la perdiz, ficharon a Ferran Torres por 55 millones de euros y se lo llevó el Manchester City, que son los más listos. Julián era un goleador, pero prefirieron a Ferran Torres. Que expliquen por qué. Yo tengo los mensajes que le mandé a Mateu Alemany sobre Julián.

¿Confía en Vitor Roque?

Vitor Roque es uno de esos fichajes que alguien tendrá que salir a explicar. ¿Por qué el Barça se ha gastado 60 millones de euros en un jugador que no necesitamos y no tiene hueco en la plantilla? No jugaba mal en Brasil, pero es un delantero hecho para jugar al contrataque, y el Barça siempre tiene el balón. Una operación más de esta 'trama brasileña' que empezó con Keirrison.

¿Y en Raphinha y Ansu Fati?

Vayamos por partes. ¿Quién fue el segundo máximo goleador del Barça el año pasado? Raphinha. Si tenemos problema de gol y lo vendemos, que dicen que es lo que quieren hacer, tendremos más problemas en el ataque. Guste o no, Raphinha es el segundo goleador del equipo después de Lewandowski.

Guste o no, Raphinha es el segundo máximo goleador del Barça Josep María Minguella — Exagente de futbolistas

Ansu, es un excelente jugador pero ha tenido mucha mala suerte con una lesión muy grave. Yo que lo conozco desde pequeño, no está recuperado. Su principal virtud es el disparo con la pierna derecha. Arrancar desde la izquierda hacia dentro y buscar el disparo. Y eso lo ha perdido. Lo dije antes de que se fuese a Inglaterra. No sé si puede recuperar la potencia, de eso no entiendo, pero esa es la clave para recuperarlo.

Hablando de delanteros, usted ofreció a Kylian Mbappé al Barça hace siete años. ¿Tiene miedo de que haya acabado en el Madrid?

El Barça tuvo a Mbappé sobre la mesa por 140 millones, pero ficharon a Dembélé. Cuando cometes estos errores, pagas las consecuencias. Los técnicos de aquel entonces consideraron que Dembélé encajaba mejor en el sistema del Barça. Son errores muy graves que el Barça ya ha cometido en el pasado.

Yo firmé a Hugo Sánchez en Nueva York para el Barça, pero prefirieron a Steve Archibald. Al año siguiente, se fue al Madrid y ganaron cinco ligas consecutivas. Miedo no, pero actualmente el Madrid está potencialmente por encima del Barça. No solo por Mbappé; por el estadio, la dirección empresarial, el presidente, que es muy potente, el presupuesto... Costará atrapar al Madrid.

Mbappe, en su presentación oficial en el Bernabéu como jugador del Real Madrid. / EFE

Cerrada la 'carpeta delantero', ¿qué más necesita fichar el Barça?

El Barça necesita un centrocampista. Es una prioridad. El año pasado se fue a por Oriol Romeu, pero no ha jugado y han ocupado su lugar demasiados jugadores distintos. ¿Sabes quién es el sustituto de Busquets? Ahí tienes la respuesta. El que hacía de Busquets era un futbolista defensivo, no el que empezaba a crear el juego.

El pivote del Barça no tiene que ser un jugador excepcional Josep María Minguella — Exagente de futbolistas

El pivote del Barça no tiene que ser un jugador excepcional. Sin decir nombres, tiene que ser un jugador con criterio, que sepa jugar el balón y cuando no lo tenga, defender bien. Ni más ni menos.

¿Cree que los métodos de hoy en día para fichar futbolistas son considerablemente mejores que cuando usted ejercía?

Ahora los jugadores se analizan por ordenador. No quiero decir que no se vaya a los campos, de hecho hay que ir para decidir si el jugador vale la pena o no, pero puedes saber, en un minuto, muchos datos sobre un jugador que está en la otra punta del mundo. Cuando yo empecé, si no ibas al sitio, no sabías ni de qué color tenía el pelo.

Es una opinión mía, pero muchos se equivocan al traer jugadores. Lo que ves por televisión, normalmente, son imágenes del jugador con balón. A mí lo que me interesa es qué hace cuando no la tiene. Eso es lo que te puedo decir tras muchos años de trabajo y después de analizar a muchos jugadores.