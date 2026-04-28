Josep Maria Minguella: "Julián Álvarez no vale 100 millones de euros"

El FC Barcelona afronta una encrucijada deportiva que marcará el futuro a corto, medio y largo plazo de la entidad. Las alarmas han sonado en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper y el diagnóstico es claro: el equipo pretende el fichaje de un 'killer' de área capaz de desatascar partidos cerrados, que potencie a las estrellas actuales y que sea capaz de devolver al equipo a la élite europea. Sin embargo, la voluntad choca frontalmente con la maltrecha tesorería culé.

En medio de este debate, ha emergido la voz de Josep Maria Minguella, el histórico agente de fútbol que trajo al Barça a leyendas de la talla de Diego Armando Maradona, Hristo Stoichkov y, por supuesto, un jovencísimo Leo Messi, al que firmó en una servilleta. Su ojo para el talento y su conocimiento de los despachos del Spotify Camp Nou le otorgan una autoridad que pocos poseen en el entorno culé.

Josep Maria Minguella / Javier Ferrándiz

"No vale 100 millones"

Durante su última aparición en el programa La Porteria de la cadena Betevé, Minguella hizo una radiografía de la actual plantilla. Su primer dardo apuntó directamente al actual '9' del equipo:

"Lewandowski no está para jugar la liga española ni Europa". Con esta crudeza, el exrepresentante señaló el declive físico del actual ariete azulgrana, dejando claro que el ciclo del ex del Bayern debe darse por concluido si el club quiere competir al máximo nivel. Seguidamente, sentenció la prioridad absoluta de cara al verano: "El Barça necesita un nueve que haga goles".

Robert Lewandowski, en el suelo en el Metropolitano / Valentí Enrich

No obstante, al analizar las posibles alternativas que ofrece el mercado, Minguella quiso pinchar el globo de la ilusión respecto a grandes nombres, concretamente el de Julián Álvarez. Frente a los rumores que tasan al argentino en cifras siderales, su veredicto fue contundente. Primero, a nivel deportivo: "Julián Álvarez no vale 100 millones de euros". Segundo, a nivel institucional, recordando la encrucijada que vive el club: "Si ni siquiera somos capaces de fichar jugadores por 15 millones, ¿cómo podemos pensar en fichar a un jugador por 100 millones?".

Las duras palabras de Minguella ponen en duda tanto a la directiva culé como la valoración que tiene el Atlético de Madrid sobre la 'Araña'. El Barça realizará un esfuerzo económico por su fichaje siempre que el jugador esté dispuesto a llegar. El reloj del mercado avanza y el margen de error, tal y como advierte el histórico agente, es inexistente.