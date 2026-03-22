Josep Maria Minguella evidencia el nivel de Joan Garcia: "Por eso van cuatro porteros"

Joan Garcia fue uno de los grandes protagonistas del triunfo del FC Barcelona frente al Rayo Vallecano, firmando una actuación impecable bajo palos. El guardameta terminó el encuentro con la portería a cero, demostrando una seguridad y un nivel que están siendo claves en este tramo de la temporada. Además, se llevó a casa el premio al MVP del partido.

El portero catalán atraviesa un momento de forma excepcional. Consolidado ya como titular indiscutible en el Barça, sus actuaciones han dejado de ser una sorpresa para convertirse en una garantía. Partido tras partido, Joan Garcia está demostrando que tiene condiciones para marcar una época en la portería azulgrana.

Convocado por de la Fuente

Su gran nivel no ha pasado desapercibido para la selección española. El seleccionador Luis de la Fuente decidió incluirlo en la última convocatoria para disputar los próximos amistosos. Una llamada que confirma su progresión y lo coloca en el radar de cara a futuras competiciones importantes.

La convocatoria ha generado debate, ya que no es habitual ver a cuatro porteros en una lista de la selección. Junto a Joan aparecen nombres consolidados como Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. La competencia es alta, pero también evidencia el gran nivel de los guardametas españoles en la actualidad. Joan llevaba tiempo llamando a la puerta de la selección, y esta convocatoria llega en un momento clave. Con el Mundial en el horizonte, el objetivo del portero es claro: asentarse en el grupo y ganarse un hueco definitivo. Su ambición y rendimiento invitan a pensar que puede lograrlo.

En el partido ante el Rayo Vallecano, su actuación fue determinante. Realizó cuatro paradas de gran mérito y evitó más de un gol claro, con un balance de 1,44 goles evitados. Intervenciones que mantuvieron al Barça en el partido y que fueron decisivas para asegurar el resultado.

Joan Garcia se lamenta tras un gol encajado ante el Newcastle / Alejandro Garcia

Joan Garcia merece ir a la selección

Joan, al terminar el partido, valoró el encuentro. "Nos han puesto dificultades pero hemos sabido sacar el encuentro adelante. Era importante sacar los tres puntos. Muy contento por mi primera llamada con la selección absoluta, muchas ganas", decía.

Además, por si había alguna duda sobre su estado físico, despejaba cualquier incertidumbre. "No tengo molestias, tenía un poco de sobrecarga pero nada serio", añadía en los micrófonos de DAZN.

En los medios de comunicación y especialmente en la radio, los elogios no tardaron en llegar. Su nombre fue uno de los más repetidos tras el encuentro. Su actuación fue considerada como una de las más destacadas de la jornada.

El periodista Manolo Oliveros destacó sus reflejos durante la retransmisión, mientras que Josep Maria Minguella comentó la convocatoria de cuatro porteros.

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"Paradón tremendo de Joan Garcia, que reflejos del portero del Barça", decía. Minguella le puso un punto de humor: "Por eso van cuatro porteros con España". Y Oliveros remataba: "El mejor del Barça es Joan", concluía.