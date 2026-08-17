Josep Maria Minguella (85 años): "Ofrecí a Julián Álvarez al FC Barcelona por 20 millones de euros, pero lo rechazaron y en su lugar ficharon a Ferran Torres por 60"

Tras la llegada de Rodri y Cancelo al FC Barcelona los esfuerzos de la directiva se centrarán a partir de ahora en tratar de convencer al Atlético de Madrid para acometer el difícil fichaje de Julián Álvarez. Este está siendo, sin duda, el culebrón del verano en materia de fichajes y no parece haber una respuesta fácil a lo que ocurrirá con el delantero.

Una de las personas que conocen mejor el mercado de fichajes es el veterano exrepresentante de jugadores y exdirectivo del Barça, Josep Maria Minguella, que tiene una opinión muy clara de la posible llegada del argentino al Camp Nou.

"Él todavía era jugador de River y estaban hechos los contactos, por gente con la que yo estoy relacionado, y yo comenté en el Barcelona, además, que era por un monto asequible para el club, unos 20 a 22 millones de euros", señalaba.

Julián Álvarez se ejercita bajo las órdenes del Cholo esperando a resolver su futuro / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Estos mismos señores que están en el Barcelona tomaron la decisión de pagar 60 millones por Ferran Torres. Cuando le pregunté al director de fútbol cómo se le ocurría pagar esas cifras me dijeron que era en seis años", añadía Minguella.

Estas palabras cobran más fuerza si cabe ahora que el valenciano ha abandonado la disciplina azulgrana para integrarse en un PSG de Luis Enrique que tiene entre ceja y ceja sumar su tercera Champions consecutiva e igualar al Real Madrid de la década pasada.

En 2024 ya atisbaba la necesidad de sumar a un delantero, todavía con Lewandowski en la plantilla: "Necesitamos un goleador, como Lautaro Martínez o Julián Álvarez, que se lo ofrecí al Barça hace tres años", señalaba. Precisamente, Lautaro es otro de los nombres que han sonado este verano en el caso de que el rojiblanco no consiga salir en dirección a la capital catalana.

Josep Maria Minguella es un nombre importante en la historia del Barça. / COPE

El futbolista es el principal objetivo de Laporta desde antes de empezar el mercado veraniego, y nada cambia que Julián tuviera un Mundial más bien flojo en el que tan solo consiguió marcar un gol, aunque decisivo contra Suiza.

Julián recaló en el City en 2022 desde River Plate a cambio de 22 millones de euros, pero en 2024 cambió de aires para llegar al Atlético por 75 millones de euros. Ahora, su valor ha ascendido hasta los 120 millones de euros según Transfermarkt, aunque parece que los colchoneros no están dispuestos a dejarle salir por ningún precio. Al menos a ningún equipo en España.