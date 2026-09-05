Josep Maria Deu: "Puyal construyó su catedral sobre un terreno que ya no existe"

Este sábado se cumplen 50 años de la primera retransmisión radiofónica de un partido de fútbol en catalán, a cargo de Joaquim Maria Puyal en Ràdio Barcelona.

El periodista Josep Maria Deu (Sant Feliu del Llobregat, 1962), que compartió retransmisiones con él, reflexiona sobre el legado profesional y sentimental de la voz del Barça. "La nueva tribuna de prensa del Spotify Camp Nou deberían llevar su nombre", reivindica.

Al principio del libro defines a Puyal como una persona "poco corriente". ¿Qué tiene de genuino?

No es fácil decirlo con pocas palabras y no querría alargarme más de la cuenta. A mí me parece que es una persona extraordinaria y que hace cosas extraordinarias. No todo el mundo es extraordinario, y él, a mí, me lo parece. Si nos ponemos a buscar adjetivos, encontraríamos muchos, pero me gusta esta fórmula: es un hombre poco corriente, es extraordinario.

¿Qué fue lo que más te llamó la atención cuando empezaste a trabajar con él?

Yo conocí a Puyal como oyente. Después lo conocí como compañero, porque estuve trabajando con él, y ahora lo he conocido desde mi perspectiva de investigador, porque el libro que presento es fruto de una tesis doctoral. Le he dedicado muchas horas a estudiar su figura. Y, por todo ello, puedo decir que todo lo que he descubierto de Puyal es algo que me ha servido y que me sirve para la vida.

Ricard Torquemada dice que mira el fútbol con los ojos de Johan y la radio con los de Puyal. ¿Te ocurre lo mismo?

Absolutamente. Situémonos en los años ochenta, con el "Urruti, t'estimo". Todo aquello forma parte de la memoria colectiva. Me fijaba en cómo hacía las transmisiones porque yo me quería dedicar a esto, y así pude ver cómo hacía su trabajo. Después, trabajando con él, pude profundizar todavía más en el método. Y, una vez lo he estudiado, he podido confirmar que todo aquello que habíamos estado haciendo tenía una base.

En el libro hablas de "El Factor Puyal". ¿Ponerlo todo en duda y no partir de ideas preconcebidas es una de las claves?

Claro. Si hacemos periodismo, tenemos que hurgar. La curiosidad me parece un elemento clave. Si nos conformamos con cualquier cosa, quizá nos quedaremos en la superficie. Si, en cambio, observamos, buscamos los porqués e intentamos encontrar una respuesta al cómo, profundizaremos. A mí me gusta decir que, si puedes asomar la nariz a la cocina, es mucho mejor que quedarte en la sala esperando a que te traigan la cena. Si entras en la cocina y ves cómo funcionan las cosas, cómo se preparan, todo eso te enriquece.

¿Cómo encajaría el método Puyal en el consumo actual, marcado por la inmediatez, el scroll y los reels? ¿Podría trasladarse a 2026?

Esta idea que planteas me parece muy interesante. Si me dejas hacer una metáfora, yo creo que cuando se construye una catedral depende del terreno donde se entierra. No es lo mismo ponerla en un sitio que en otro. Y el terreno de ahora no es el mismo donde Puyal construyó su catedral. Ese terreno no existe.

Por tanto, si ahora tuviera que volver a hacerla, quizá tendría algunos matices, algunas diferencias. No puedo darte una respuesta más concreta porque no sé cómo se adaptaría, cómo funcionaría ni qué pasaría.

Cuando Puyal empieza, hace cincuenta años, los partidos se hacen por la radio, solo por la radio y en castellano. No se hacen en ninguna otra lengua aquí en Catalunya y tampoco se ofrecen por televisión. Ese es el terreno sobre el que Puyal construye los cimientos.

Una vez hechos los cimientos, va construyendo y adaptándose. Cuando los partidos empiezan a ofrecerse por televisión, él cambia un poco el planteamiento. Ya tiene en cuenta que hay gente que lo escucha, pero que también lo está viendo. Quiero decir, es eso que decimos del terreno, utilizando esta metáfora.

Hablando de sus inicios, sorprende su polivalencia: las transmisiones de boxeo, Los 40 Principales... ¿Qué faceta menos conocida de Puyal te sorprendió más?

Sí, fijándome en sus orígenes descubrí cosas que no sabía: que empezó haciendo programas informativos, musicales y de promoción, es decir, publicidad. Cuando empieza a trabajar en la radio, él claramente quería la radio. Y, en aquella época, a mí me llamó la atención, un poco como a ti, que se hicieran transmisiones de combates de boxeo. Incluso se hacían transmisiones de la ceremonia del pasaje. Hoy, por ejemplo, en la radio ya no se hacen transmisiones de boxeo.

Hay muchas celebraciones de goles de Puyal que son icónicas. Una de ellas es "Encara Messi". ¿Cuál es tu favorita?

Para mí es "Encara Messi". Hay compañeros que quizá discrepan y consideran que es el "Urruti t'estimo" o el gol de Koeman en Wembley. Para mí es "Encara Messi", por varias razones.

Primero, porque está explicado de una manera extraordinaria. Él solo dice "Encara Messi, Messi, Messi, Messi, Messi". Si eso lo está escuchando alguien que viene de otro planeta —no digo de otro que hable otra lengua, digo de otro planeta—, solo con el tono y el ritmo puede entender qué está pasando. Esa es la primera cosa: cómo gestiona el tono y el ritmo y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo.

Y después, cómo va viendo que aquella jugada cada vez tiene más peligro y cómo intuye que puede acabar en gol. Él, al principio de la jugada, ya ve el peligro. No se sube al carro cuando ya está en marcha; lo ve desde el principio. Además, es un gol extraordinario.

Es curioso como las nuevas generaciones conocen la expresión pero no termina de ubicar de dónde sale...

Llega un momento en que yo también me pregunto en el libro qué es primero, si el gol o la transmisión. Porque tienes mucha razón en que hoy se ha convertido en una expresión que ha hecho fortuna.

Adidas adoptó el "Encara Messi" para una campaña de promoción mundial. El otro día vi a un influencer sudafricano que hablaba de "Encara Messi" y que tiene doce millones de seguidores. Quiero decir, si ahora dijéramos cuál es la expresión surgida de Catalunya más universal, más global, yo te diría que es "Encara Messi".

También hablas del concepto de la orquesta. ¿Cómo entendía Puyal esa idea?

Sí, esta idea es clave. Yo lo explico en un capítulo del libro. La idea es hacer una cosa con la suma de las voces, por tanto, es una cuestión coral.

Siguiendo la idea de la orquesta, podemos decir que es tan importante el violín que hace un solo como el tambor que toca solo una vez. Imagínate que en medio del solo toca el tambor cuando no tiene que tocar. Pues estropea el solo.

Y dirá la audiencia: "Es que el señor o la señora del tambor solo lo toca una vez". Ya, pero esa vez tienes que tocarlo bien. Y si no lo tocas cuando hay que hacerlo, lo estropeamos todo.

Este concepto de la orquesta también se puede explicar con otra referencia que muchas veces hemos comentado: la ensaladilla rusa. La ensaladilla rusa tiene que llevar patata, guisantes y zanahoria, pero cada verdura tiene que estar bien hervida y cada una tiene que tener su proporción. Si hay demasiada zanahoria y poca patata, quizá no funciona.

Y para terminar, ¿qué te llevas de haber trabajado con Puyal, tanto para la vida como para tu trabajo?

Yo lo resumiría todo diciendo que todo lo que aprendí de él me ha servido para la vida.